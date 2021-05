El Parlamento cántabro pide estudiar que los afectados por ERTE no presenten la declaración de la renta

La iniciativa aprobada parte de una proposición no de ley (PNL) del PP que se ha aprobado con la inclusión de una enmienda de sustitución de los grupos parlamentarios PRC y PSOE que los 'populares' han aceptado "por responsabilidad", ya que la propuesta inicial pedía que quedaran exentos de presentar la declaración de la renta los afectados por un ERTE en 2020 que hubieran percibido rendimientos inferiores a 22.000 euros anuales de dos o más pagadores, siendo uno de ellos el SEPE.

La regionalista Emilia Aguirre ha defendido que la enmienda presentada por PRC y PSOE "mejora el texto" de la iniciativa del PP y da "más margen de maniobra", mientras que la socialista Paz de la Cuesta ha añadido que de los 3,5 millones de afectados por ERTE en el país solo el 9,3 por ciento estarán obligados a declarar el IRPF, además de que, ha aclarado, esto "no significa que tengan que pagar".

El diputado 'popular' Lorenzo Vidal de la Peña, que ha defendido la PNL, ha lamentado que muchos trabajadores afectados por ERTE que tienen que hacer la declaración de la renta este año "no lo saben, a la mayoría les va a salir a pagar" y además no van a poder hacer frente al pago porque viven "al día".

Asimismo, ha considerado que la medida del Gobierno central que permite fraccionar dicho pago en seis meses es "insuficiente" y ha abogado por tomar medidas "excepcionales" y "urgentes" en un momento "excepcional" debido a la pandemia del Covid.

"¿Todavía les extraña que hayamos arrasado en Madrid?", ha señalado De la Peña en alusión a los resultados electorales del 4 de mayo, tras criticar al Gobierno por estar "ausente".

En la misma línea, desde Ciudadanos Félix Álvarez ha advertido que los trabajadores pueden llevarse "un susto" en la declaración de la renta, lo que considera "un auténtico caos y un despropósito", y espera que esta iniciativa se traslade a Madrid para que no se quede en una mera "declaración de intenciones".

Finalmente, el diputado de Vox Cristóbal Palacio ha abogado por la reducción de impuestos para que con estas bonificaciones excepcionales no se "penalice" a los que han trabajado.

RECHAZA BAJAR EL IVA AL SECTOR TURÍSTICO

Por otro lado, el Parlamento ha rechazado una PNL que pedía la reducción del IVA al 4 por ciento de productos y servicios turísticos, presentada Cs, que no ha salido adelante por el rechazo de PRC y PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara, aunque sí ha contado con el apoyo de la oposición -PP, Cs y Vox-.

La diputada del PRC Ana Obregón ha calificado la medida como "populista" y ha hecho un llamamiento a ser "coherentes" tanto cuando se está en el Gobierno como en la oposición.

Asimismo, ha destacado las "buenas previsiones" que hay en el sector de cara al verano y ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en la redacción de las bases y la convocatoria para las ayudas a guías y agencias de viajes por 400.000 euros, gracias a los Fondos REACT europeos, y se va a poner en marcha 1,5 millón de euros dedicado al Plan de Calidad Turística para sufragar las medidas acometidas en los establecimientos desde febrero de 2020.

Además, la socialista Yolanda Algorri ha apuntado que el IVA está "sujeto" a la Administración central, que es quien dispone de la información necesaria para valorar el impacto y tomar decisiones, además de deber una "lealtad" al marco europeo.

Por contra, la diputada de Cs Marta García ha advertido que el sector turístico "no levanta cabeza" y que urge poner soluciones. "No se trata de trabajar bien un mes, sino todo el año", ha dicho García, que ha criticado que el presidente de España, Pedro Sánchez, no ha presentado "ningún programa de recuperación" del sector turístico en Europa.

PROTONTERAPIA EN LOS REACT EU

Y los fondos europeos han estado presentes de nuevo en el Parlamento por una interpelación de Cs en la que Félix Álvarez ha preguntado al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, por los criterios que se han tenido en cuenta para incluir el futuro centro de protones que se instalará en el hospital Marqués de Valdecilla en los fondos REACT EU y no en los de Recuperación y Resiliencia, una decisión que, a juicio de la formación naranja, hará que Cantabria deje de ingresar 45 millones de euros.

Para Álvarez, el proyecto "encaja perfectamente" en los requisitos de los fondos europeos de recuperación, por lo que se podría haber destinado la cuantía que recibirá de los REACT EU para otros asuntos, como ayudas a las empresas y hostelería.

Pero el consejero ha respondido que la propuesta se ha realizado "escuchando" a los profesionales de oncología y al Ministerio de Hacienda, y le ha trasladado a Cs que como oposición tiene medios para hacer llegar sus propuestas al Gobierno, que es quien toma las decisiones porque "es su función".