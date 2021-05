Miguel Bosé vuelve con sus teorías negacionistas: "Hay menos pájaros porque el 5G se los está cargando"

Desde que empezó el confinamiento, Miguel Bosé no ha dejado de mostrar su opinión sobre la pandemia y de sorprender con sus declaraciones negacionistas, pero desde que concedió una entrevista a Jordi Évole han sido más las apariciones públicas que ha hecho.

La última de ellas fue el pasado jueves, cuando el cantante participó en la conferencia online privada Conocimiento es poder que organizaba el escritor Daniel Estulin. Esa charla, a la cual se accedía mediante entradas por valor 20 dólares (unos 16 euros), tenía entre sus temas a tratar cosas como la "plandemia mundial es igual a crimen organizado", el "control de la población" o los "trapos sucios de Bill Gates".

Sin embargo, cualquier asunto queda a un lado cuando el que habla es Miguel Bosé y son sus opiniones las que acaparan toda la atención: "No es una vacuna, es un producto que está autorizado por una emergencia transitoria, pero no está aprobado por nadie. Es un experimento, no es una vacuna testada en humanos. Se han saltado muchos pasos".

"La vacuna es lo que mata", sentenció el artista en esta conferencia privada, y tal y como ha compartido este lunes Sálvame. "La realidad es que tengo ahí fuera una naturaleza llena de árboles y pájaros. Hay menos pájaros, porque el 5G se está cargando a todos los gorriones, pero fuera hay una naturaleza llena de vida y un aire que no contiene ni rastro de los virus".

"Hay un decálogo que es fácil de llevar a cabo, como, por ejemplo, apagar la tele, no ver los medios", defendió. "Ciudadanos, id vosotros mismos a contrastar, a buscar, a explorar, porque en ese esfuerzo os va la vida. No es una metáfora para nada, es un hecho real, os va la vida".

"La manipulación, las élites tienen un poder mediático. Con todo el respeto hacia todos los etiquetados de muerte por Covid, ¿cómo pudo paralizar a un planeta entero?", preguntó. "¿Cómo se pudieron adoptar unas medidas tan férreas que destruyeron nuestra salud, nuestras relaciones humanas y que hicieron de nosotros unos seres temblorosos, atemorizados, llenos de miedo?".

"Son unos malnacidos que se entretienen en estos juegos a costa de la humanidad", criticó Miguel Bosé. "La OMS hoy en día tiene su 80% financiado privadamente. No podemos aceptar nada que venga de una institución privada porque juegan a intereses privados. Tenemos que ser implacables [...] Las mascarillas, los distanciamientos, las falsas vacunas que se ponen... Lo saben, es una farsa".