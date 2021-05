Irene Montero promet a les persones trans que els seus drets seran llei: "Estem arribant tard"

"Estem arribant tard", ha constatat en una xarrada d'UGT a València a un dia de la sessió que obligarà a posicionar-se al PSOE sobre la Llei Trans, consensuada amb altres partits amb mesures com l'autodeterminació de gènere, l'accés a la reproducció assistida o la inclusió d'una tercera casella per al gènere no binari.

Montero ha defès com a "argument molt poderós" l'acord de govern que va firmar Unides Podem amb els socialistes i que incloïa les dos lleis. També ha destacat la "forta càrrega simbòlica" de la Llei Trans: "Volem dir-vos que no solament sabem que existiu, que no heu tingut els drets que us corresponen, sinó que d'alguna manera amb la vostra pròpia llei estem arribant tard a legislar sobre persones trans".

És més, ha remarcat que es deu a una decisió "política" de saldar un deute específic amb el col·lectiu trans, sense negar que aquesta llei pot estar subjecta a "diferents opinions" i que la tramitació parlamentària s'allarga quan part del Govern.

La titular d'Igualtat ha lamentat que són persones que pateixen falta de reconeixement o d'accés efectiu als seus drets, sumat a l'estigma que arrosseguen i a "la patologització d'una realitat". "Tothom en la nostra societat ho sap", ha recalcat.

Per tot açò ha garantit que en el Govern faran "tot el necessari" perquè els seus drets estiguen blindats, insistint que separar la seua llei de la LGTBI és "més just per a les persones trans".

Montero, en general, ha lamentat el "deute" de la societat espanyola i europea amb les persones LGTBI, "particularment les trans", encara que ha celebrat que 14 comunitats autònomes ja han legislat sobre aquest tema.

"El meu compromís és ferm i eixos drets seran llei", ha reiterat, prometent utilitzar tots els elements a l'abast de la Constitució perquè "Espanya torne a ser avantguarda dels drets de les persones trans i LGTBI".

Ha rebutjat a més que drets com el de l'autodeterminació no estiguen "apegats a la realitat material" perquè "precisament aquestes lleis parlen de les coses de menjar", com l'accés a la salut, la vivenda, el transport o a simplement passejar pel carrer. Són, al seu juí, drets fonamentals que un govern està obligat a reconéixer.

PRIMERA CATEDRÀTICA TRANS: "QUE ELS PARTITS ES RETRATEN"

En la jornada 'Una mirada transformadora. El sindicalismo del XXI i las personas LGTBI', a un dia del 43 Congrés Confederal d'UGT que se celebra durant aquesta setmana a València, també han participat Marina Sáenz, catedràtica de Dret Mercantil i activista trans, i Leo Mulio com a activista trans de Transgender Europe.

Sáenz, primera catedràtica trans d'Espanya, ha advertit el Govern que seria "indecent" que es retardara més la llei i ha coincidit amb la ministra en què és una decisió política i en què cal defendre tant aquesta com la LGTBI "a mort". "No podem seguir esperant. Ja no permetem que se'ns tracte com a tontes. Exigim als partits polítics que es retraten", ha emfatitzat agraint la posició d'Igualtat.

Al marge de la llei ha repassat tots els prejuís que han hagut de patir les persones trans, "de criminals a malaltes mentals, 'lo tuyo no es normal' o un control mèdic". "Algú havia d'acreditar que nosaltres érem nosaltres", ha constatat deixant clar "tots els diagnòstics científics s'han caigut".

L'activista ha lamentat que "últimament" se senten atacats i denigrats, la qual cosa demostra que "eixos prejuís estan ací i pesen", i ha rebutjat que el seu col·lectiu interferisca en el feminisme: "Les persones trans no som un obstacle. Ací no hi ha lluites contradictòries". També ha agraït a UGT i CCOO que els ajudaren fa dècades cedint els seus espais quan "ningú" els volia prestar un sala.

Sota el mateix prisma, el representant de Transgender Europe ha recordat que cap dret humà va en contra d'un altre -"açò no és un pastís a repartir"- i ha defès que l'autodeterminació de les persones trans simplement és equiparar-les a la resta i "no pot posar en perill a ningú".

S'ha mostrat optimista a pesar dels "discursos en contra" i el "soroll", perquè creu que molta gent a Espanya està en "silenci" i no es posiciona clarament perquè no acaba d'entendre els termes de les seues reivindicacions, un error que ha assumit per part de l'activisme trans.