Malena Gracia y Arévalo disfrutan de un amor imprevisto, de una relación sentimental que muchos han puesto en duda pero que ellos defienden desde la tranquilidad y el sosiego. Después de años de contacto directo por asuntos laborales, llegó la pasión. Ambos se dedican palabras de admiración y aseguran que están hechos el uno para el otro.

Tanto es así, que ya piensan boda. Aunque no tienen fecha concreta, están dispuestos a que su noviazgo se convierta en un matrimonio con todas las de la ley. "Aún no vivimos juntos", aclara Malena en conversación con este periódico. No dan un paso en falso, pues los dos se dejan llevar por lo que dictan las cartas del conocido vidente de los famosos David Trivín al que consultan miembros de la realeza y de la aristocracia española.