Las claves del principio de acuerdo entre ERC y JxCat para gobernar en coalición

ERC y JxCat han anunciado este lunes un principio de acuerdo de Govern que hará posible un nuevo ejecutivo en Cataluña y que evitará una repetición electoral en julio. Este pacto lo han de ratificar las ejecutivas de ambos partidos (la de Junts ya lo ha hecho este lunes) para que sea firme para la investidura de Aragonès. Estas son las claves del acuerdo:

¿Cuál será la prioridad del nuevo Govern?

Aragonès ha afirmado que este nuevo ejecutivo catalán de ideología soberanista tendrá como prioridad "hacer valer el 52% de los votos independentistas

¿Desde dónde se dirigirá el proceso hacia la independencia?

La dirección del proceso hacia la independencia ha sido uno de los principales escollos que ha causado que las negociaciones se hayan alargado durante más de 90 días. La discusión era si la se llevaba a cabo desde el Parlament o desde el Consell per la República (CxR) del exvicepresident en el exilio Carles Puigdemont. La balanza se ha decantado finalmente del lado de la propuesta republicana, que apuesta por tomar el timón desde el Govern y el Parlament, pero se ha hecho un guiño a la demanda postconvergente de que lidere el proceso el CxR desde Bélgica. "Nos dotaremos de órganos de dirección colegiada y estratégica, sin menoscabo del peso de la Generalitat y su presidencia", ha afirmado Aragonès.

¿Quiénes dirigirán el proceso hacia la independencia?

Se propiciará un Acord Nacional per l'Autodeterminació y un espacio a cinco entre ERC, Junts, la CUP y las entidades soberanistas ANC y Òmnium que trabajará de forma coordinada junto al Consell per la República (CxR) en la dirección independentista. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha querido aclarar que el CxR "nunca ha pretendido tutelar ni dictar la estrategia del independentismo. Esta ha de ser una responsabilidad a cinco. Si no hay acuerdo, cada uno (de los cinco agentes) será soberano y responsable".

¿Quién gestionará los fondos europeos?

Otro de los principales escollos en la negociación ha sido quién gestiona los fondos europeos que supondrán la mayor inyección de dinero público en democracia. Finalmente la solución ha sido salomónica, con gestión compartida entre los socios del Govern a través de una comisión interdepartamental.

¿Cómo será la relación con el Gobierno?

Aragonès ha avanzado que la hoja de ruta hacia la independencia pasa por apostar por una mesa de diálogo con el Gobierno que será objeto de un "seguimiento y monitorización periódica" desde el ejecutivo catalán. Sànchez ha añadido que su partido, Junts, "asume la mesa de negociación con el Estado que ERC ha abanderado".

¿Cómo se repartirán las carteras?

El nuevo Govern tendrá 14 departamentos y ERC y JxCat se ls dividirán a partes iguales. ERC se quedará Presidencia y mantendrá Educación, y pasará a gestionar Interior y Cultura –hasta ahora en manos de Junts-. Además, los republicanos también liderarán Acción Climática y Agricultura, Empresa y Trabajo y el nuevo departamento de Feminismos e Igualdad. Por su parte, Junts se quedará la vicepresidencia y Economía y mantendrá Políticas Digitales y Territorio, que se fusionan. También gestionará Salud, Acción Exterior, Derechos Sociales, Justicia y la nueva cartera de Universidades.

¿Quién gestionará la pandemia?

JxCa asumirá Salud, y de esta forma, se encargará de la gestión de la pandemia a partir de ahora. Según avanzó en campaña electoral la candidata Laura Borràs, el actual secretario de Salud Pública y director general del ICS, Josep Maria Argimón, podría ser el futuro consejero de Salud.

¿Qué papel tendrán Artadi y Vilagrà?

Según fuentes de los partidos independentista, dos de las protagonistas del acuerdo entre ERC y JxCat, Elsa Artadi (Junts) y Laura Vilagrà (ERC) tendrán una función relevante en el futuro Govern, sobre todo en los momentos en que se pueda producir alguna crisis entre los socios de gobierno. Elsa Artadi será, con toda probabilidad, la futura vicepresidenta del Govern y se hará cargo del área económica. El puesto de portavoz del Govern recaerá en la figura de la que fue número dos de la lista de ERC a las elecciones del 14 de febrero, Laura Vilagrà.

¿Cuál será el siguiente paso?

ERC y JxCat han conseguido desencallar el pacto a nueve días de que expire el plazo límite para investir al nuevo president y evitar así la convocatoria automática de nuevas elecciones, que se hubieran celebrado en julio. Ahora deberá ser la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien abra la preceptiva ronda de consultas con los líderes parlamentarios para confirmar que Aragonès dispone de apoyos suficientes para ser investido.

¿Cuándo será el pleno de investidura?

Se espera que se celebre entre el jueves y el viernes. El 132º presidente de la Generalitat tomaría posesión del cargo ya la semana que viene, y sus consejeros y consejeras lo harían justo después.

¿Qué apoyos tendrá Aragonès?

La previsión es que Aragonès sea investido en la primera vuelta, al mantener la CUP su posición de apoyar su candidatura. Así, el republicano obtendría los 33 votos de ERC, los 32 de Junts y los 9 de los anticapitalistas, lo que suma un total de 74 votos a favor -los mínimos para la mayoría absoluta en el Parlament son 68 votos-.