Los vecinos piden al Ayuntamiento "garantías" para que el proyecto de Cruz del Rastro "respete el entorno"

Al-Zahara, que hace suyas las reivindicaciones al respecto de la asociación vecinal Axerquía, el consejo de distrito Centro y la vecindad en general, considera en una nota que "toda intervención en este solar debe ajustarse irremediablemente a unas condiciones y requisitos muy estrictos", dado que "es un espacio declarado como Patrimonio de la Humanidad".

Así, "y aún dejando a un lado todas las cuestiones y reivindicaciones expresadas por las asociaciones de la zona y por el consejo de Distrito Centro en cuanto a la masificación, saturación, colmatación, etcétera, de este tipo de negocios que hacen de la vida de los vecinos un verdadero sufrimiento", defienden ante "el marco urbanístico" que "el Ayuntamiento debe defender y exigir que toda intervención en este espacio se ajuste a los informes favorables de Icomos España en cuanto a la adecuación de la fachada para la preservación de la zona protegida por la Unesco".

De igual forma, entienden que "el Consistorio debería pedir informe a la Delegación de Cultura sobre el impacto visual del proyecto", puesto que "no se debe olvidar que la concesión del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico se debió, entre otras consideraciones, a una serie de características que se debían reunir, siendo una de ellas sin duda su armonización estética y urbanística".

Por otra parte, Al-Zahara insiste en que este proyecto "no podría instalarse en una Zona Acústicamente Saturada (ZAS), y que si este entorno no tiene aún esta consideración es porque el gobierno local y los predecesores no han contestado a las solicitudes presentadas", con lo que la directiva de la federación vecinal cree como "prioritario que se dé respuesta a la demanda por considerar el casco como zona ZAS antes de iniciar cualquier tipo de actuación en este solar", todo ello "para evitar que las personas residentes queden en una situación de indefensión".

Además, los responsables de Al-Zahara señalan que "para conseguir una convivencia vecinal justa es preciso que el Ayuntamiento, dentro del marco legal de que disponga, priorice a los vecinos de la zona en su demanda de conseguir una vida normalizada, y no incline la balanza sólo en el lado material y económico exclusivamente", algo que "sin duda es necesario atenderlo, pero no a costa de que las personas pierdan derechos, como el derecho al descanso, muchas veces relegado", exponen.

En relación con ello, las asociaciones de vecinos La Medina y San Lorenzo Existe han registrado un escrito en la Junta en el que advierten de que el Consistorio "en la implementación de usos terciarios frente al carácter BIC del casco histórico, con la licencia de Ronda Isasa, pudiera haber producido un incumplimiento del deber que como entidad municipal se le asigna en la Ley de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía".