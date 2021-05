La Comunitat Valenciana notifica 387 casos y ocho fallecidos desde el viernes

Asimismo, se han administrado un total de 2.225.457 dosis de la vacuna contra el coronavirus, 260.226 en Castellón, 813.106 en Alicante y 1.152.125 en Valencia y han recibido la pauta completa de inmunización -dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen- 714.288 personas.

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha destacado que la incidencia acumulada de la infección por coronavirus en la Comunitat Valenciana a 14 días se ha situado en 29,84 casos por cada cien mil habitantes. Así, por primera vez en muchos meses el IA se acerca a 25, lo que supondría pasar directamente al grado de mínima alerta, mientras que el IA a siete días se situaba ayer en 13,39, menos de la mitad del índice a 14 días.

No obstante, ha recalcado que "la mejora del tiempo y la ampliación de horarios no deben suponer ni un minuto de relax para la ciudadanía en la lucha contra el virus". En ese sentido, ha subrayado que "no podemos bajar la guardia" y ha insistido en pedir "prudencia" para poder mantener una baja incidencia del virus.

Así, la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 392.632 personas. De los nuevos casos, 33 se localizan en Castellón (40.602 en total); 193 en Alicante (147.145 en total); 161 en Valencia, (204.883 en total); y el total de casos no asignados se mantiene en dos.

Por su parte, el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.407: 803 en la provincia de Castellón, 2.827 en la de Alicante y 3.777 en la de Valencia. De los ocho fallecidos, tres corresponden a los últimos 7 días, uno al pasado mes de enero, dos a febrero 2021 y los otros dos a marzo.

Además, desde la última actualización se han registrado 460 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 395.235 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.143 en Castellón, 147.624 en Alicante y 206.412 en Valencia. El total de altas no asignadas asciende a 56.

Por su parte, los hospitales valencianos tienen, actualmente, 159 personas ingresadas, cuatro más que el viernes, y 37 camas UCI ocupadas, dos más. De ellos, 25 en la provincia de Castellón, con 2 pacientes en UCI; 40 en la provincia de Alicante, 10 de ellos en la UCI; y 94 en la provincia de Valencia, 25 de ellos en UCI. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.461 casos activos, lo que supone un 0,36% del total de positivos.