Cs censura que la EMT sigue siendo "ineficaz y con vacíos de gestión" dos años después del fraude

Tras la celebración del Consejo de Administración, Estellés ha lamentado que, a día de hoy, aún se están elaborando los balances y cierre de resultados a fecha de marzo de 2021. El edil de la formación 'naranja' ha sostenido en un comunicado que "no es coherente, desde el punto de vista de la buena gestión empresarial, que se nos diga que desde este mes de abril se percibe que el negocio ha mejorado, sin un solo dato numérico que lo sustente. Es una falta de seriedad increíble".

En esta línea, Estellés ha insistido en que durante en el consejo "ni siquiera se han dado datos de la desviación económica, con respecto al propio presupuesto de 2021 a fecha de cierre de marzo". "Todo esto son síntomas de que la EMT no está controlada, a pesar de que hubo una comisión de investigación por el fraude de los cuatro millones estafados y se propusieron más medidas de control en el ámbito administrativo y financiero", ha afirmado Estellés.

El concejal se ha mostrado "enormemente" preocupado por que "haya reducciones de servicio del orden del 10% durante 2021 por ahorro de combustible y que esta situación se haya normalizado mes a mes" ya que estas reducciones "pueden ser clave en los completos en horas punta y en la situación de percepción de falta de seguridad sanitaria que puede llegar a tener los usuarios".

Estellés ha destacado que durante el consejo se ha interesado por el límite de 30 km/h en toda la ciudad. "No preocupa que desde la dirección de EMT se diga que no vaya a haber afectación sin estudios de horarios y frecuencias y que no haya un plan de acción operativo específico ante esa reducción", ha detallado.

Por su parte, el concejal de Vox y consejero en la empresa pública, Vicente Montañez, ha acusado en un comunicado al edil de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, de "de incumplir sus obligaciones legales" de informar a los consejeros por "la falta de información" a la que asegura que se se ven sometidos "tras meses reclamando el balance y la cuenta de resultados de la compañía".

El edil de Vox ha recriminado a Grezzi, que no se adjunte esa información al informe de situación de la actividad de lacompañía. "En numerosas ocasiones, y consta en acta, he solicitado que se adjunten al informe de situación el balance y la cuenta de explotación hasta la fecha. Cada vez que lo he solicitado se meha dicho que se me enviaría y todavía no he recibido nada. Entiendo que un consejero no puede dar por válido el hecho de dar cuenta de un informe de actividad si no dispone de los datos contables y patrimoniales de la sociedad", ha manifestado.

Por ello, Vicente Montañez ha emplazado al Consejo a dejar este punto "sobre la mesa" y que se remita a los consejeros tanto la cuenta de resultados como el balance "para poder dar cuenta de lasituación". "Nosotros no presentamos a la Administración, nifirmamos como consejeros, validaciones de tiques. Nosotros firmamos y aceptamos una cuenta de explotación, un balance y una memoria auditada. Esa es la información que se nos requiere y, por tanto, no puede existir sobre la mesa ningún informe que no lleve eso", ha sostenido.