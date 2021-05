Cuina Oberta fusiona la gastronomia i la ceràmica en 58 restaurants de València

La XXIV edició de la campanya de promoció de la restauració i l'hostaleria valenciana, Cuina Oberta, se celebra del 20 al 30 de maig, amb la participació de 58 restaurants de la ciutat i província de València. Entre les novetats d'aquesta iniciativa, on es busca la recuperació del sector després de la situació que ha portat amb si la pandèmia i per tant l'adaptació a aquesta crida nova normalitat, destaca la fusió entre la gastronomia i la ceràmica valenciana, “que converteix la cuina en art”.

La iniciativa presentada, impulsada per Visit València i amb el suport de la Diputació de València i Turisme Comunitat Valenciana, compta amb el suport institucional a aquest sector hostaler tan afectat per la crisi sanitària.

En aquesta ocasió, i atés que les circumstàncies sanitàries ho permeten, es torna a oferir menú tant de migdia com de sopar. Entre els 58 restaurants trobem propostes tant a la ciutat de València com a la província (www.valenciacuinaoberta.com).

De la mateixa manera, s'ha remarcat la importància dels elements de temporada que inclouran tots els menús. Consumir temporalitat, suposa reduir la petjada de carboni i donar major visibilitat a una gastronomia més sostenible i autòctona.

Els menús, que s'elaboraran amb productes de temporada, donaran un protagonisme especial a l'emplatat. Així, l'essència de la gastronomia valenciana en aquesta edició resideix en la ceràmica. Per aquest motiu, el lema de la campanya adopta aquesta proposta de valor en el seu lema, “Quan la gastronomia i la ceràmica valenciana es fusionen, la cuina es converteix en art”.

La iniciativa compta, per tant, amb la ceramista María de Andrés, qui ha dissenyat cinc plats amb formes inspirades en la naturalesa i fets de gres. Els recipients compten amb formes úniques inspirades en la naturalesa, el producte de proximitat l'horta valenciana i l'Albufera. María ha utilitzat dimensions i capacitats diferents per a dotar així de diverses possibilitats a les elaboracions que continguen els menús. Les creacions de la ceramista, funcionaren com a eix principal de la campanya, i han sigut comunicades a tota la imatge gràfica de Cuina Oberta.

Millor menú 'Modo València On'

Pel que respecta al concurs celebrat tradicionalment en Cuina Oberta, en aquesta ocasió, el jurat, relacionat directa i indirectament amb el món de la gastronomia, triarà el millor menú, denominat millor menú “Mode València On”, i valorarà l'ús i la posada en valor de productes de temporada exclusius de maig com són albercoc, cireres, nispro, maduixes, meló d’alger, bledes, espàrrecs, pèsols, endívia, fava, encisam i carlota.

Jurat:

• 2foodiesymedio: Amant del bon menjar, compta amb quasi 10.000 seguidors en Instagram i actualitza contínuament el seu mapa de restaurants recomanats.

• Vicky Sevilla: Xef del restaurant Arrels, a Sagunt, nominada al Premi Cuiner Revelació 2020, un guardó que s'entrega en el congrés Madrid Fusió, amb tan sols 25 anys.

• Elvira Chorques: Ramadera i veterinària, dirigeix una gran explotació ramadera ecològica d'oví-caprí a Enguera (València) i també compta amb una explotació ecològica de cereals, olivar i fruiters.

• Toni Fernández: Apicultor gerent de l’Abella Negra.

• Laura de Juan: Secretària General del Gremi de Forners de València.

Concurs Cuina Oberta xarxes socials

D'altra banda, se celebrarà un concurs multixarxa que es durà a terme en Facebook, Twitter i Instagram. En aquest certamen podrà participar qualsevol persona física major de 18 anys amb compte propi públic en aquestes xarxes sense importar l'àmbit territorial, procedència o nacionalitat. L'usuari haurà de seguir qualsevol dels perfils socials de Visit València, donar like a la publicació i fer un comentari en les publicacions que es realitzen del concurs incloent un esment a un amic amb el qual faria una reserva en Cuina Oberta i les etiquetes pròpies del concurs: #ElPlatoDeCuina i #CuinaOberta2021. Se sortejaran cinc plats fets a mà per la ceramista María d'Andrés.

En la pàgina web www.valenciacuinaoberta.com estarà disponible per a fer les reserves, on figura un llistat detallat amb els restaurants participants en la iniciativa al costat dels menús que ofereixen. El preu oscil·la entre els 24 i els 39 euros al migdia i 32 i 47 euros en el sopar; amb un suplement en restaurants gurmet.

Alguns dels plats de l'edició XXIV

- Rellom de vedella, compota d'albercocs i endívies saltades al cabrales amb anous.

- Tatin d'albercoc amb crema pastissera i gelat de violetes.

- Prunes i cireres en xocolate blanc.

- Costella de vaca vella setinada, bledes i mini carlotes brasejades en salsa de vi negre.

- Xulletes de cabrit amb bladers, humus de faves i suc d'aromàtiques.