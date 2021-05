Les oposicions per a les 13.000 places de Sanitat començaran en sis mesos

Així ho han explicat els representants de la Conselleria en la Taula sectorial de Sanitat que s'ha celebrat aquest dilluns, segons han assenyalat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

El departament de Recursos Humans també ha atès en aquestes últimes setmanes més 16.000 reclamacions en referència a la gratificació extraordinària que es va lliurar a més de 40.000 empleats fa uns mesos. Sobre aquest tema, han assenyalat que aquest "treball que segueix avant perquè cap treballador del sector públic sanitari valencià quede sense resposta".

Paral·lelament, la conselleria està ja preparant tot el pla de vacacions i reforços perquè aquest estiu "es desenvolupe per als treballadors de la sanitat valenciana amb la major normalitat possible" mentre es prepara a més el pla de reforç de places que va anunciar el president de la Generalitat per a incrementar els efectius, especialment, en atenció primària.

Per la seua banda, el sindicat CSIF ha insistit a Conselleria de Sanitat en aquesta reunió, convocada a instàncies de la central sindical, en el manteniment dels 9.309 contractes covid per a seguir afrontant la pandèmia i per a accelerar la campanya de vacunació, a més de per a reforçar els torns de vacacions estivals.

Sobre aquest tema, ha criticat que renovar únicament a 6.050 a partir del 31 de maig i cessar a més d'un terç suposa "destruir ocupació i aguditzar el deteriorament de la sanitat per falta del personal imprescindible per a atendre les necessitats dels pacients".

SITUACIÓ DE TORREVELLA

Així mateix, ha preguntat per la situació dels professionals del departament de salut de Torrevella davant la intenció de l'Administració de revertir la concessió i després de l'anunci de la creació d'una empresa pública. En aquest sentit, lamenta que la resposta de Sanitat siga que "desconeix la situació i que és una decisió del Botánic".

A més, ha urgit l'abonament de les quantitats pendents per "error o omissió" de la coneguda com a paga covid al col·lectiu sanitari per la seua tasca durant els primers estats d'alarma. De la mateixa manera ha posat l'accent en l'abonament de la productivitat per al personal de Salut Pública, ja que han transcorregut més de dos anys des que es va aprovar el complement en Taula Sectorial, però des d'aleshores no ha sigut publicat el decret que ho regula.

Conselleria ha respost, segons CSIF, que està "a punt de publicar-se, però que tindria efecte a partir de 2021, amb el que no esmena l'incompliment de la pròpia Administració per a abonar eixe mateix concepte de l'any anterior".

CSIF explica que Conselleria s'ha compromès a l'abonament de la productivitat variable a tots els professionals en el mes de juny i a publicar el nou contracte de transport del personal sanitari, un punt en el qual el sindicat ha insistit perquè els centres d'Atenció Primària disposen dels vehicles que necessiten i no es vegen obligats els professionals a recórrer als propis.

El sindicat lamenta "la falta de respostes concretes" a algunes de les seues preguntes, que va fer arribar a principis de la passada setmana a Conselleria perquè tinguera temps de preparar les seues contestacions. No obstant açò, per exemple, no ha respost l'eliminació dels coordinadors d'infermeria en el departament de Manises i tampoc ha aclarit els plans específics per a l'avaluació de riscos psicosocials dels professionals sanitaris, esgotats i estressats per la pandèmia, segons les mateixes fonts.