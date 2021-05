Oltra reclama a Montero més finançament per als Centres Dona 24 Hores i impulsa una comissaria al costat del de València

Així ho han plantejat Oltra i Montero aquest dilluns durant la seua visita a aquest centre, que ha atès a 24.700 dones des que es va engegar fa 15 anys.

De totes aquestes atencions, ha indicat Oltra, la meitat van acabar interposant una denúncia, però sobretot, "és fonamental la tasca de reconstrucció i d'apoderament de la víctima perquè aquestes dones que pateixen violència de gènere puguen eixir d'aquestes situacions i reprendre el control de les seues vides", un període de temps que segons les professionals pot durar dos anys.

La vicepresidenta ha recordat també les diferents millores que s'han realitzat en el centre de València, primer amb el trasllat durant la passada legislatura a unes instal·lacions "noves i més dignes", així com l'increment en un 61% de la plantilla, amb noves figures professionals com els psicòlegs infantils per a atendre a les filles i fills de les dones que són ateses.

A més, en 2021 s'han incorporat a l'equip de professionals dos advocades, cinc psicòlogues, dos psicòlogues infantils, quatre treballadores socials i dos auxiliars administratives. En total, amb el contracte de 2021 hi haurà 40 persones treballant en el Centre Dona 24 hores de València.

Els Centres Dona 24 hores ofereixen una atenció especialitzada tant en intervencions individuals com grupals, a més de grups de suport i atenció telefònica a través de la línia 900. Durant el primer trimestre d'aquest any, s'han realitzat 224 atencions a dones víctimes de violència de gènere, de les quals 156 han interposat una denúncia.

Montero ha advocat per "aprendre" d'aquest tipus d'experiències i "generar sinergies" per a "treballar conjuntament amb eixa col·laboració interinstitucional per a ser capaços de millorar i que arribe a més dones".

En aquest sentit, ha incidit a assenyalar que el sistema "va fallar" amb la dona recentment assassinada a Sagunt i ha remarcat problemes com la quantitat de dones que tenen una avaluació de risc baix en el sistema Viogén, per la qual cosa ha instat a revisar protocols per a "no fallar".

PROTESTA

A l'arribada de les representants, un grup de manifestants relacionats amb el Front Obrer han protestat en la porta del centre i les han increpat al crit de "Fora 'vendeobreros' dels nostres barris".

Els manifestants criticaven Oltra ja que, segons afirmaven, la Conselleria els havia denunciat pel penal per l'ocupació d'un edifici en el carrer Colón de València.

Des de la Conselleria han desmentit aquestes afirmacions i han indicat que es va enviar un escrit a la policia advertint que l'habitabilitat de l'edifici en aquests moments "no és l'adequada, ni per al seu ús administratiu ni per al seu ús com a vivenda, ja que manca d'espais necessaris per a una vida digna, com puga ser una cuina o cambres de bany d'ús domèstic".

Està previst el seu ús com a espai per a albergar el centre de valoració de discapacitat de la província i en aquests moments no reuneix les condicions adequades d'habitabilitat.