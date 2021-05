Av- Cvirus.- El 82% de les fogueres i barraques d'Alacant decideixen suspendre Les Fogueres fins el 2022 per la pandèmia

20M EP

El 82 per cent de les comissions de fogueres i barraques de la ciutat d'Alacant han optat per la suspensió definitiva de les Fogueres de Sant Joan per a enguany 2021 i per posposar els festejos al 2022 per raons sanitàries.