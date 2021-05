Fiscalia obri diligències sobre la selecció de la Prefectura de RRHH de Divalterra denunciada pel PP

Els fets que el PP va posar en coneixement del ministeri públic "descriuen una actuació abans, durant i després del procés de selecció, que segons els indicis podria ser constitutiva de delictes de tràfic d'influències i prevaricació".

Segons sosté el PP, en el transcurs d'eixe procés "es van detectar situacions en les quals els tècnics han denunciat pressions per part d'algun responsable polític, principalment per part del president del Consell d'Administració de l'empresa pública, Ramiro Rivera".

"Des del mateix moment en el qual es va determinar la persona guanyadora del procés de selecció es va engegar una operativa per a intentar revocar-lo. Les al·legacions del candidat que va quedar en segon lloc es van prendre com a base per a paralitzar la contractació, qüestió que el president del Consell d'Administració va ordenar per escrit, emparat en els informes del cap dels Servicis Jurídics de Divalterra, José Luis Vera", assenyala el PP, que recorda que aquest últim acaba de ser detingut en la segona fase del cas Azud i que segueix sense ser cessat del seu càrrec.

En aquesta línia, assenyala que, "en cap moment", es va atendre ni va valorar la contestació que el tribunal de selecció va emetre al candidat que va quedar en segon lloc desestimant les seues al·legacions. Els membres del tribunal s'han reafirmat que el procés de selecció va ser transparent i amb totes les garanties legals pel que si el candidat que va al·legar tenia dubtes havia d'acudir a l'òrgan jurisdiccional corresponent.

En aquesta línia, el PP assenyala que els intents "repetits" de traure avant en el Consell d'Administració els informes del cap dels servicis jurídics "posant en dubte el que cap dels candidats va impugnar en el seu moment, com la composició del tribunal i la confecció de les bases, no van tindre èxit", unes actuacions que "solament van revelar l'especial interés a revertir el resultat final del procés de selecció que havien determinat els tècnics".

Finalment van derivar en una fractura dins del Consell d'Administracion i en una situació "d'incertesa" entre els responsables de l'empresa pública.

GREUS IRREGULARITATS

El portaveu del PP en la Diputació, Vicente Mompó, ha lamentat que durant aquest procés dels últims mesos s'han produït "greus irregularitats" i ha quedat clar que "quan els tècnics es van mantindre ferms enfront de la ingerència política, l'equip de Toni Gaspar va optar per tancar l'empresa".

Mompó ha valorat que el fiscal haja iniciat les investigacions per a poder "aclarir el succeït" i ha recordat que en el procés de selecció hi ha membres del tribunal "que van decidir acudir a l'Agència Valenciana Antifrau per a denunciar situacions que no consideraven lògiques" i aquest organisme "fins i tot va concedir a algun d'ells la condició de testimoni protegit".

A més, recorda que hi ha altres denúncies arreplegades en el Consell d'Administració de Divalterra per part del gerent, Antonio Mas, en les quals assegura haver-se sentit "jutjat per part del cap dels servicis jurídics sense ni tan sols donar-li l'oportunitat de parlar".

"Hem patit multitud de noses per a accedir als expedients i exercir la tasca de fiscalització, s'han produït nomenaments de consellers que, sota l'aparença de tècnics, tenien una clara adscripció política, i durant mesos no hem pogut expressar les nostres queixes al que succeïa en Divalterra, per la qual cosa pareixia inevitable que fora la Fiscalia qui investigara tot el que ha esdevingut", ha precisat el portaveu del PP.

Mompó ha explicat que la decisió de tancar l'empresa anunciada recentment per Gaspar "obeïx més a la pèrdua de control polític per part de l'actual equip de Govern de la Diputació que a qualsevol altre condicionant i el fet d'anunciar-ho en una Junta la celebració de la qual havien forçat dels grups de l'oposició, ho evidencia encara més".

Així mateix, ha destacat que aquesta investigació se suma al processament de Voro Femenía en el cas Alqueria o al de l'alcaldessa de Llaurí, Ana María González, que va ser recentment condemnada per conduir en estat d'embriaguesa en la zona d'oci de la Marina de València i subratlla que tots dos són assessors de la Diputació amb Toni Gaspar.

A ells se suma Raúl Marrons, que és assessor-coordinador del PSPV en la Diputació i que acaba de ser processat en la causa dels "zombis" d'Imelsa. Per açò, Mompó ha demanat a Gaspar que "trenque el seu silenci i actue amb l'exemplaritat que exigeixen els valencians".