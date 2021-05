Ciutadans demana a Ribó que col·labore al màxim en la investigació del cas Azud

Aquest dilluns, l'Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil segueix efectuant registres, un d'ells en la Regidoria d'Urbanisme, en busca de més proves i documentació després que dijous passat arrestara 14 persones en el marc d'aquesta causa; entre elles, l'exsubdelegat del Govern a València Rafael Rubio (PSPV) i l'exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP).

Com a portaveu de Cs, Fernando Giner, recorda que el govern de Ribó (Compromís) "va nomenar com a alt càrrec de confiança, com a coordinador general d'Urbanisme, a un dels empresonats durant aquesta setmana, amb el que la transparència i la col·laboració amb la justícia han de ser màximes".

"Durant la passada legislatura ja vam viure episodis, arran del cas Taula, en els quals l'UCO es va personar en les dependències municipals en busca de documentació. Ciutadans va demanar una comissió d'investigació que tant el PP com Compromís i el PSPV es van encarregar de tancar sense haver conclòs els treballs i amb unes conclusions que no aprofundien en els mecanismes necessaris perquè no es tornaren a produir casos de corrupció en el consistori", denúncia en el seu comunicat.

Açò demostra, per a Giner, que la falta d'alternatives polítiques afavoreix els partits "de la vella política, que estan usant tota la seua maquinària per a instaurar de nou un sistema d'alternança en les institucions per a tapar les seues vergonyes, les seues roïnes polítiques i la seua corrupció".