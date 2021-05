CCOO convoca una vaga indefinida en el servici de recollida de brossa i neteja viària d'Oliva (València)

L'organització sindical, en un comunicat, ha criticat que tant l'Ajuntament com l'empresa concessionària "dilaten la renovació dels plecs de condicions, pendent des de 2013, donant llargues als seus treballadors, perquè és responsable subsidiari de la contracta".

Així, han expressat que el personal se sent "infravalorat" i "més encara després de tants aplaudiments durant la pandèmia". Sobre aquest tema, el delegat de CCOO, Rubén Palomo, ha posat en valor que la plantilla "ha acostat el muscle i suspès la pressió durant tot aquest any tan dur per a tots", al mateix temps que ha assenyalat que "és el moment que el nostre treball es valore no solament amb aplaudiments sinó amb una millora salarial".

"L'empresa no puja els salaris ni millora condicions. Els camions són molt antics i, encara que passen la ITV, no reuneixen les condicions adequades per al clima estival", ha alertat.

Per tot açò, CCOO ha convocat una vaga indefinida que s'iniciarà el dia 1 de juny, una situació a la qual s'ha arribat després de la falta d'acord amb l'empresa a l'hora de negociar el conveni col·lectiu, que ha sigut "la gota que ha satisfet el got".

El sindicat planteja una pujada salarial del 2 per cent anual, que, apunta, "ni tan sols permetia arribar al SMI de 950 euros", encara que ha lamentat que l'empresa "es nega a negociar i s'excusa amb la falta de publicació del nou plec per part del consistori".

Finalment, CCOO de Construcció i Servicis PV ha mostrat el seu suport a la plantilla i ha remarcat la seua aposta per "la negociació i el diàleg", encara que ha assenyalat que aquesta situació "necessita una solució plausible en el curt termini", per la qual cosa ha demanat a la ciutadania d'Oliva que "recolze als companys i companyes".