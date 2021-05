El Botànic condemna els bombardejos d'Israel sobre la franja de Gaza i exigeix el cessament immediat de la violència

Amb aquesta proposició no de llei (PNL) exigeixen la protecció dels civils palestins davant l'escalada de violència d'aquests últims dies en un territori "al límit després de 15 anys de bloqueig israelià per terra, mar i aire".

En la iniciativa "botànica" demanen un embargament d'armes bidireccional a Israel i la fi de qualsevol tipus d'intercanvi militar o de seguretat amb aquest estat que puga estar relacionat amb el bombardeig massiu contra la franja de Gaza.

També reclamen sotmetre els acords i totes les formes de comerç i tracte amb Israel a una major diligència, per a assenyalar així "als quals contribueixen als crims i persecució del poble palestí", i que cap empresa espanyola ajude a mantindre o es lucre a costa de la vulneració dels seus drets humans.

Altra de les seues peticions és aconseguir l'alliberament de Juana Ruiz Sánchez, cooperant sanitària espanyola que porta des del 13 d'abril d'enguany detinguda sense garanties per Israel.

En definitiva, aquesta PNL arreplega la veu de la ciutadania que s'ha manifestat en l'última setmana al llarg de la Comunitat Valenciana clamant contra "una massacre que s'ha cobrat en solament uns dies la vida de 200 civils palestins, entre els quals hi ha més de 50 xiquets", arreplega el comunicat conjunt.

"Tal com ha declarat Human Rights Watch, l'estat d'Israel practica un règim d''apartheid' contra la població palestina, un crim contra la humanitat perseguible en tribunals internacionals", denuncia la diputada del PSPV Rosa de Falastín Mustafá: "Israel no respecta ni tan sols les resolucions de l'ONU, no anem a callar davant la il·legalitat i la barbàrie".

Compromís advoca per una solució dialogada que respecte el dret a l'autodeterminació de Palestina i la tornada dels refugiats, prenent com a base les resolucions de Nacions Unides, a més de recordar que la Comunitat va ser declarada per Les Corts com a espai lliure de l''apartheid'. "Som conscients que solament des de la solidaritat internacional i de la pressió als interessos d'Israel es podrà forçar una solució dialogada i respectuosa amb els drets humans", reivindica el seu diputat Josep Nadal.

"Fem més present el compromís del poble valencià i les seues institucions amb els drets humans i amb el poble palestí", resumeix Naiara Davó (Unides Podem), destacant que s'exigisca l'embargament d'armes a Israel i la fi de qualsevol tipus de col·laboració militar amb aquest estat: "No estem front una guerra, sinó enfront de la massacre d'un poble que ja pateix sistemàticament la violació dels drets humans. És necessari que s'inicie una investigació dels crims de guerra i 'apartheid'".