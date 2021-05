Cvirus.-PSOE insta a Moreno a que "asuma su responsabilidad" durante la pandemia y "abandone la confrontación"

En un comunicado, la diputada autonómica ha manifestado que los sevillanos "están asistiendo atónitos a la incapacidad manifiesta de Moreno de gestionar la desescalada en nuestra tierra". "La propuesta de reforma de la Ley de Salud Pública llega tarde y mal y sin la anticipación de la que tanto han presumido. ElGobierno andaluz se estaba escondiendo para no ejercer sus competencias. No era verdad que no tenían instrumentos; no ponían sobre la mesa la modificación de la Ley de Salud Pública para echarle la culpa a los demás y no asumir su responsabilidad", ha lamentado.

Velasco ha explicado que Moreno "no presentó la modificación de esta ley meses atrás cuando el PSOE de Andalucía lo reclamó porque mientras estaba el estado de alarma en vigor justificaba el cierre de los centros de salud y ahora no. Los centros de salud están cerrados porque él quiere", ha reiterado.

La parlamentaria andaluza ha vuelto a exigir al Ejecutivo de PP y Ciudadanos que reabra "urgentemente los centros de salud y las urgencias que llevan más de unaño cerradas en plena pandemia a lo largo y ancho de la provincia". "Es incomprensible que se pueda ir a una discoteca y no a un centro de salud", ha considerado.

La dirigente socialista ha reclamado a Moreno que "abandone la confrontación con el Ejecutivo central" porque esa estrategia "ni inmuniza ni da trabajo". "Moreno Bonilla tiene que cumplir con sus obligaciones como presidente de la Junta y mando exclusivo en la gestión de la pandemia, y no usar la confrontación partidista con el objetivo de tapar su fracaso económico y su caos sanitario", ha señalado.

Por último, la coordinadora de la Interparlamentaria del PSOE de Sevillaha reclamado a Moreno "que se tome en serio la crisis socioeconómica derivada de la pandemia. Es fundamental que apoye a los municipios y destine el doble de presupuesto a sus planes de empleo y además recupere de manera urgente las escuelas taller".