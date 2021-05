Terelu Campos y Alonso Caparrós se reconcilian y este reconoce su error: "Ahora eres generosidad"

La relación entre Terelu Campos y Alonso Caparrós no ha sido fácil durante los últimos años. Trabajaron juntos bajo las órdenes de María Teresa Campos y, pese al paso del tiempo y las polémicas que han protagonizado, el cariño que se tienen lo ha podido todo entre ellos. El presentador visitó el plató de Viva la vida para hablar de su nuevo proyecto, esta vez en el plano literario. Allí coincidió con la hija de la veterana presentadora y ambos protagonizaron un cara a cara que terminó con Caparrós reconociendo el error de su actitud.

Cada vez que Alonso Caparrós aparece en Sálvame deja patente el increíble cambio que se ha producido en él. El colaborador ha hecho un gran esfuerzo y se ha reinventado, recibiendo, además, el cariño y la admiración de todos sus compañeros. También Terelu Campos, pese a lo duro que el presentador ha sido tanto con ella como con su hermana, Carmen Borrego, y su madre, se mostró amable con él.

Alonso y Terelu se vieron las caras con motivo de la presentación del libro que el hijo de Andrés Caparrós acaba de lanzar. "He hecho un proceso de recuperación", confesaba tras ver las imágenes de sus enfrentamientos con las Campos. Terelu, por su parte, empatizó con Alonso. "Tenía muchas cosas que comentarte en aquella época porque, cuando alguien pasa por cosas así, se convierte en un maestro", confesaba Caparrós, recordando el cáncer de mama que sufrió Terelu.

"Esa es la lección que yo más doy. El dejarnos ayudar. Dejar que la gente te mime, se sienta útil. No hay mayor desgracia que vivir esa desgracia de una persona a la que quieres y que encima esta te aparte", reflexionaba Terelu y, entonces, Alonso reconoció su error al haber calificado y valorado a la colaboradora. "Me equivoqué porque no tuve en cuenta ese cambio que diste. Ese cambio, ese giro. Desde que caíste enferma tú te has transformado en lo que siempre has sido en realidad. Ahora eres generosidad, ansia de protección".