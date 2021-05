Salud cita más de 100.000 personas para vacunar esta semana y podría relajar restricciones la semana que viene

EDU BOTELLA

López Miras, que ha hecho este anuncio tras escuchar a los expertos sanitarios reunidos este lunes en el Comité Covid, ha preferido ser prudente y esperar a que se cumplan esos pronósticos antes de anunciar qué medidas se podrían relajar. No obstante, ha avanzado que tendrían que ver con el número de personas que se pueden reunir, respecto a los aforos y los horarios.

Por otro lado, López Miras ha anunciado que va a preguntar este miércoles al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud "cuál es el criterio de distribución" de las vacunas porque, según los datos del Ejecutivo murciano, la Región está recibiendo "mayor proporción de AstraZeneca que, como sabemos, es la que mayor rechazo provoca entre la población".

De hecho, ha señalado que este fin de semana se citaron a 8.000 personas de entre 60 y 69 años para ser vacunadas con AstraZeneca y aproximadamente la mitad, el 50%, rechazó esa vacunación. A todos ellos, López Miras les ha transmitido que AstraZeneca es una vacuna "segura" y que "se está poniendo en el resto del mundo".

Ha recordado que en el Reino Unido se administra al 100% de la población mayor de 30 años. Por eso, les ha animado a que acudan a su cita, aunque ha señalado que ese no será un "problema" para que las personas no tengan su inmunización, de forma que se les volverá a citar.

"Recibir más vacunas es también que, las que nos lleguen, sean las que se nos permita administrar", según López Miras, quien quiere saber qué proporción de cada vacuna se está enviando a cada comunidad y así se lo transmitirá al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud.

"Porque, además, de nada nos sirve recibir un número alto de una determinada marca si esta no es la que se nos autoriza a administrar a los grupos de edad que estamos tratando en estos momentos", según ha afirmado López Miras en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Seguimiento del Covid en la Región.

"Vamos a preguntar al Ministerio por qué una vacuna recibe un 25% de vacunas de AstraZeneca y por qué otra el 17%, por ejemplo, y como seguro que tiene una justificación, nos la darán y le daremos una explicación que no lleve a malas interpretaciones", ha señalado.

Actualmente, ha señalado que en los congeladores de la Región hay 92.000 vacunas y, de ellas, casi 62.000 corresponden a AstraZeneca que, "como saben, no podemos administrarla mientras el Ministerio de sanidad no dé su autorización".

"Dicho de otra forma, casi el 70% de las vacunas que tenemos almacenadas no se puede poner", según López Miras, quien explica que solo se puede administrar a la población de entre 60 y 69 años. De momento, quedan 33.700 personas de esta franja de edad por vacunar y, si todos admitieran vacunarse con AstraZeneca, "cosa que no va a pasar", todavía tendríamos 30.000 vacunas en el congelador "que no podríamos poner de ninguna manera", ha aseverado.

Con el 30% de las vacunas restantes, el Gobierno murciano las está inoculando a los grupos indicando, reservándolo para segundas dosis y ejecutando un plan de vacunación "perfectamente definido" por los técnicos sanitarios de la Comunidad y "con todas las garantías".

"Tenemos profesionales suficientes y lugares preparados para una rápida distribución y vacunación masiva, pero necesitamos más vacunas que podamos poner", según el presidente murciano, quien ha recordado que aquellos profesionales de servicios esenciales que recibieron la primera vacuna de AstraZeneca están viendo retrasada la segunda dosis "existiendo vacunas suficientes en la Región".

Se trata, añade, de vacunas que el Ministerio impide administrarlas aunque la población lo solicite "voluntariamente". Es algo, afirma, que "solo pasa en España y en Irlanda, y que es absolutamente inaceptable" porque, con los informes médicos en la mano y de acuerdo con los profesionales sanitarios, "estamos dispuestos a explorar cualquier posibilidad que nos permita solucionar este incomprensible retraso, si el Gobierno central no lo resuelve de inmediato".

AYUDAS A LOS HOSTELEROS

Ha señalado que la reactivación del turismo "era una de las noticias más esperadas para miles de trabajadores y de empresas de la Región". De hecho, ha manifestado que el esfuerzo realizado por todos los murcianos va a permitir, junto con el avance en el proceso de vacunación, "afrontar un verano esperanzador".

En este sentido, ha anunciado que la Región de Murcia viaja este miércoles a una de las mayores ferias turísticas del mundo, Fitur, "con el orgullo de poder invitar a la gente a venir a visitar uno de los enclaves más bonitos y más seguros de nuestro país y de Europa, como es la Región".

"Ha sido mucho el sacrificio de los hosteleros y de las empresas turísticas que llevan un año sufriendo las limitaciones de circulación y de aforos", ha admitido López Miras, quien recuerda que, por eso, el Gobierno murciano ha estado "a su lado desde el primer momento".

De hecho, ha recordado que más de 6.000 empresarios de la hostelería han recibido "alguna de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno de la Región". Se trata, añade, de más de 25 millones de euros a los que muy pronto se sumarán otros 35 millones de euros en el segundo plan de rescate que se pondrá en marcha una vez que se aprueben los presupuestos de la Comunidad.

Un plan que incluye ayudas para el ocio nocturno, para los salones de celebraciones, para los alojamientos turísticos y que "responde al compromiso del Gobierno de la Región con uno de los sectores económicos que peor lo ha pasado y que, por cierto, sigue esperando las ayudas del Gobierno central".

"BUEN RITMO DE VACUNACIÓN"

López Miras ha subrayado la importancia de las vacunas, que son "fiables, necesarias y salvan vidas". Ha destacado que la Región de Murcia es hoy "la comunidad más segura de España", y ha destacado que lo es "gracias a la responsabilidad de todos y a que las medidas que hemos puesto en marcha han funcionado y gracias a las vacunas que son, sin duda, lo que nos llevará a vencer definitivamente a la pandemia".

Ha subrayado que la vacunación avanza a "buen ritmo" en la Región de Murcia, y más del 30% de los ciudadanos de la Comunidad ya han recibido, al menos, una dosis. Entre los mayores de 80 años se eleva al 100%; entre los 70 y los 79 años el 92%; y en la franja de entre 60 y 69 años ya se alcanza el 77%.

"Si recibimos las vacunas suficientes, en pocas semanas deberían estar también inmunizados los mayores de 50 años y, en junio, haber avanzado en el tramo de los que tienen entre 40 y 50 años", según López Miras, quien advierte que ese será "un momento clave" que permitirá avanzar en la desescalada y "recuperar aspectos de nuestra vida e común", tal y como indican los profesionales sanitarios.

Pedreño ha señalado que la Comunidad no tiene previsión de llegada de AstraZeneca ahora mismo; pero sí van a llegar 53.820 de Pfizer (un pequeño aumento con respecto a las 44.000 que se recibían en semanas anteriores); 9.000 de Moderna; y 5.250 de Janssen.

También ha señalado, como novedad, que la comunidad va a pilotar como prueba la cita web en Puerto Lumbreras para ver cómo funciona y si agiliza el proceso. Se pondrá en marcha en un futuro "inmediato".

En cuanto a la situación por municipios, ha señalado que Campos del Río y Ulea están en un riesgo alto, pero se debe a casos "muy concretos" y controlados, por lo que no se prevé tomar más medidas.