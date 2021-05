La Policía Local de Logroño advierte del aumento de la movilidad nocturna tras el fin del estado de alarma

Durante la noche del viernes se atendieron setenta llamadas en el número 092, que pasaron a ser 117 entre las 20:00 horas del sábado y las 03:00 horas de la madrugada del domingo.

Los agentes informan de que han detectado un aumento de las agrupaciones de ocio de jóvenes en diversos puntos de la ciudad.

De esta forma, Policía Local detectó grupos más o menos numerosos en lugares como el Parque San Miguel, Parque de los Enamorados, la Plaza de La Oca y los estacionamientos de Las Norias y de La Grajera.

El grupo más importante fue el formado en el Parque del Ebro, que en algunos momentos de la noche llegó a congregar a alrededor de ochocientos jóvenes, siguiendo fuentes policiales.

A las 7:00 de la mañana del domingo, cuando se personaron los servicios de limpieza, todavía permanecían en el Parque del Ebro unas cuarenta personas.

Con respecto a las reuniones de jóvenes en la vía pública ha concretado que, si bien solo existe una recomendación de que no se superen las seis personas, la Policía Local de Logroño ha interpuesto 27 denuncias por no usar mascarilla, siete denuncias por orinar en la vía pública, ocho por consumir alcohol en la calle, once por ruido, cinco por tenencia de drogas en la vía pública y una por deteriorar bienes de propiedad municipal. Además, se intervino con dos menores con intoxicación etílica en el Centro Histórico.

También se han registrado catorce alcoholemias positivas, cuatro de ellas con tasas consideradas de delito.