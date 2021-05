Mazón, sobre el cas Azud: "No contribuiré a l'estigmatització de la millor alcaldessa"

"No contribuiré a l'estigmatització de la millor alcaldessa que ha tingut la Comunitat Valenciana", ha proclamat als periodistes en Les Corts sobre la detenció d'Alfonso Grau, el vicealcalde durant l'etapa de Barberá abans del canvi de govern en 2015 i la seua mort un any després.

Mazón ha remarcat que Grau "ja no està en el PP" i ha rebutjat "alguns titulars" sobre l'alcaldessa. "A Rita Barberá se li va estigmatitzar massa i mira el que va acabar passant. No seré jo qui després d'absent seguisca amb eixa estigmatització", ha recalcat, per a preguntar-se "si no hem après la lliçó".

Per contra, ha defès que els jutges i fiscals puguen treballar amb independència i ha rebutjat "fer 'ventajismo' com uns altres". "No estic ací per a enverinar la vida política", ha asseverat urgint el PSOE a respectar l'autonomia de la justícia.

També ha recordat la presumpció d'innocència i ha lamentat aquest tipus de casos perquè "desafortunadament" hi ha hagut molts a la Comunitat. Açò sí, ha assenyalat que uns "ni tan sols" han acabat i porten anys sense instrucció després de presentar-se "de manera extraordinàriament efectista".

El 'popular' ha assegurat a més que l'única cosa que sap d'Azud ho ha llegit en la premsa perquè no ha "vist declaracions de ningú". "Afortunadament, serà perquè aquesta vegada hi ha més d'un costat que d'un altre", ha afegit.