Tania Llasera comparte una foto de su nueva casa de campo: "Libertad, oxígeno y redondear la educación de mis hijos"

El confinamiento supuso un duro golpe para una gran cantidad de personas. El encierro durante tres meses ha generado problemas de estrés, ansiedad y otras patologías a numerosas personas. Tania Llasera ha sido una de ellas. La presentadora, que estuvo a punto de pedir el divorcio a su marido, ha compartido ahora con sus seguidores una gran noticia: la compra de una nueva casa de campo.

La bilbaína ha decidido invertir en una nueva casa de la que no ha querido compartir la ubicación, pero todo apunta a que podría localizarse a las afueras de la capital. Una vivienda ubicada en el campo que le permite despejarse y alejarse del ruido de la ciudad que, en caso de un nuevo confinamiento estricto, le ofrecerá una mayor libertad.

"We bought a house in the country!" ("¡Hemos comprado una casa en el campo!"), ha escrito Llasera bajo una publicación en la que ha compartido una fotografía de su nuevo hogar. "Quiero compartir algo muy importante para mí: yo de horóscopo soy cáncer, y el hogar para nosotros es MUY importante", ha añadido.

A juzgar por las imágenes que tanto Llasera como su marido, Gonzalo Villar, han compartido en sus redes sociales, la pareja podría tener su nueva casa desde hace un par de semanas y habrían celebrado allí el Día de la Madre.

"Imagino que, como a muchos, el confinamiento por Covid-19 fue más duro y estar confinados en familia en un piso 56 días sin salir, me agobió mucho no, muchísimo. Soy una persona que sabe lo que es la agorafobia, pero también sufre de claustrofobia. Quizás por eso, o porque ya me llega una edad y a mis hijos otra fase infantil donde ya no son bebés... o por todo ello junto... ¡nos hemos comprado una casa en el campo!", ha escrito la comunicadora.

"Libertad, oxígeno y redondear la educación de mis hijos (frío, arañas y sin tv) me hacen sentir máximamente privilegiada..." ha explicado Llasera que, por el momento, no ha compartido muchos detalles del nuevo hogar, más allá de los muebles de cocina y el amplio espacio natural que rodea la vivienda.