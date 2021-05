La segona fase del cas Azud segueix en marxa: més registres i comissions rogatòries per a buscar diners en l'estranger

Segons han informat a Europa Press fonts coneixedores del procediment, l'UCO continua aquest dilluns els registres en busca de més proves i documentació després que dijous passat arrestara un total de 14 persones en el marc d'aquesta causa, entre elles, a l'exsubdelegat del Govern a València, Rafael Rubio (PSPV), i a l'exvicealcalde de l'Ajuntament de València, Alfonso Grau (PP).

A més, s'han tramitat diferents comissions rogatòries ja que se sospita que alguns dels arrestats van poder amagar diners en l'estranger.

Precisament aquest últim indici és un pels quals el Jutjat d'Instrucció número 13 de València, encarregat de la causa, va decretar el dissabte la presó provisional per a cinc dels 14 detinguts: Rubio, Grau i tres empresaris, entre ells, Jaime Febrer. Un altre argument que va justificar l'ingrés en la presó va ser la destrucció de proves o el risc de fugida.

Els altres huit detinguts que van passar a disposició judicial el dissabte -solament un d'ells, l'exalcaldessa de Xixona, no ho va fer- van quedar en llibertat amb retirada de passaports, prohibició d'eixir del país i compareixences setmanals en seu judicial. Cap els arrestats va voler declarar davant la jutgessa, segons ha pogut saber Europa Press. Únicament el responsable jurídic de Divalterra, José Luis Vera, va voler declarar davant la Guàrdia Civil, però a meitat testimoniatge ho va interrompre i es va acollir al seu dret de no dir res més.

Sobre els registres, la vicealcaldesa de València i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana en la ciutat, Sandra Gómez, ha confirmat en roda de premsa que s'ha produït un en dependències del servici d'urbanisme del consistori valencià situades en l'edifici municipal de Tabacalera.

"Sí, va en la línia de les operacions" que s'investiguen en el cas Azud, ha exposat, alhora que ha recordat que en el consistori hi havia ja documentació precintada després d'iniciar-se la primera primera d'aquesta causa.

"Cal recordar que ja en 2018 ens van precintar documentació per l'operació Azud. Reitere, açò es coneixia que estava en marxa i hi ha documentació precintada en l'Ajuntament de València des de fa tres anys. Supose que haurà sigut el que s'han portat", ha afirmat.

GRUP CRIMINAL I INVESTIGATS

En la causa, declarada secreta, s'investiguen delictes de prevaricació, suborn, falsedat documental, blanqueig, tràfic d'influències, associació il·lícita i grup criminal. Fins al moment s'han practicat 46 registres en empreses, despatxos professionals i domicilis particulars de les províncies de València, Alacant, Ciudad Real i Madrid. Les diligències judicials sumen ja prop de mig centenar d'investigats.

Rubio (PSPV), qui també va ser diputat provincial i portaveu socialista en l'Ajuntament de València, i Grau (PP), estan acusats de cobrar comissions a canvi d'adjudicacions d'infraestructures. En concret, Grau va poder haver-se portat un milió d'euros i Rubio altres 300.000.

A Rubio i a Grau li consten altres procediments judicials. El socialista està processat en una de les peces del cas Imelsa en la qual s'investiguen contractacions presumptament irregulars en les empreses públiques d'Imelsa i Ciegsa.

Per la seua banda, Alfonso Grau, de 80 anys, va ser condemnat a quatre anys de presó -una pena ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- per acceptar rellotges de luxe d'un contractista de l'Ajuntament, canviar-los per uns altres més cars i pagar la diferència. També està sent investigat en el cas Imelsa.

Es tracta de la segona fase del cas Azud, en el qual el Jutjat d'Instrucció número 13 de València investiga el possible cobrament de comissions il·legals relacionades amb operacions urbanístiques i adjudicacions de contractes en l'Ajuntament de València, altres consistoris de la Comunitat Valenciana i diverses entitats públiques locals i estatals. El gruix de les perquisicions se centra en el període comprès entre els anys 2004 i 2011.

En una primera fase del procediment es va detindre a l'advocat José María Corbín, cunyat de Barberá, i al lletrat Diego Elum, encara que posteriorment tots dos van quedar en llibertat amb mesures. Al costat d'ells figuren com investigats la dona i les filles de Corbín.