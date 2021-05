Peluquerías y centros de estética vuelven a reclamar el IVA reducido y denuncian pérdidas de facturación del 36,7%

Estas concentraciones se enmarcan en la IV Jornada de Lucha Nacional organizada a nivel nacional por la plataforma Creer en Nosotros, junto con la Alianza por la Bajada del IVA a las Peluquerías y Estética y el Gremio de Peluquerías y Belleza de València. Las reclamas se han dado este lunes al unísono en 80 ciudades españolas.

Durante la concentración, peluqueros y esteticistas han dejado en el suelo peines, tijeras y otros utensilios para mostrar su indignación y como representación visual de la dramática situación que atraviesan sus negocios con una caída de la facturación del 36,7% en la Comunitat durante el primer trimestre del año, lo que representa casi 37 millones de euros.

Además, han lamentado que tienen "pocas expectativas de mejora en los próximos meses que son cruciales para la paralización de muchos eventos sociales como bodas, bautizos y comuniones".

"De pagar un 21% a pagar un 10% se notaría muchísimo. Pedimos que nos devuelvan el IVA reducido. No somos de primera necesidad, pero sí somos esenciales", ha reclamado el presidente del Gremio de Peluquerías y Belleza en València, Paco Fortea, durante el acto central en la Comunitat, que ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento de València.

PÉRDIDAS DE 37 MILLONES

Fortea ha cifrado las pérdidas del sector en la Comunitat en el primer trimestre en casi 37 millones de euros, debido a una bajada de la facturación del 36,7%. "Cuando en 2012 nos subieron el IVA nos dijeron que iba a ser temporal y estamos ya a 2021 y nada. El gobierno del PSOE es el único que no nos está apoyando, tenemos varias PNL aprobadas y falta que se decidan", ha explicado Fortea. "Tenemos el sector asfixiado y con esa rebaja del 21 al 10 podríamos por lo menos asomar un poco la cabeza", ha añadido.

Por su parte, una propietaria de una peluquería en Carlet que estaba presente en la concentración de este lunes ha manifestado haber sufrido "una bajada de trabajo muy importante en todo". "Ahora las clientas no salen, tienen miedo y en lugar de venir todos los meses vienen cada dos o tres meses o se lo tintan en casa, y no se peinan todas las semanas", ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión.

"De un 8% a un 21% es una barbaridad. No fueron con contemplaciones. En su momento no sé cómo no salimos todos a la calle. ¿Cómo permitimos eso?", se ha preguntado la propietaria de la peluquería, que ha admitido que "asumir la baja facturación significa despedir".

Ante su situación económica piden, de nuevo, ayuda al Gobierno y al PSOE para que cumpla su compromiso con el sector de la imagen personal y que haga efectivas, "cuanto antes", las 3 PNL aprobadas en el Congreso y en el Senado el pasado marzo que instan a formalizar esta reducción del IVA para la imagen personal.

CAÍDA DEL 90% DE FACTURACIÓN EN SALONES DE ESTÉTICA

Tal y como han señalado los organizadores de las concentraciones, las severas restricciones de aforo en la celebración de eventos sociales, como bodas, bautizos, comuniones, e incluso graduaciones de estudiantes, y la suspensión de las celebraciones y tradiciones festivas y religiosas han supuesto un 70% de recorte en este tipo de eventos, lo que repercute directamente en la actividad de los salones de estética y peluquería, con caídas de más de 50% de la facturación en el segundo trimestre del año, y que hace que la temporada se limite a la prestación de servicios de higiene, mantenimiento y cortes de pelo.

Antes de la pandemia, este segundo trimestre de año era el "más signficativo" para celebrar la mayoría de los eventos -bodas, comuniones o bautizos-, con el consiguiente gasto en servicios de peluquería y estética. Solo a nivel de los salones de estética, la facturación ha caído un 90% para este tipo de eventos.

Para el sector de la imagen personal, la campaña de vacunación no va a servir para salvar el ejercicio de 2021, lo que provoca la "indignación e incremento de la tensión en el sector ante la falta de respuesta del Gobierno de España a la legítima reivindicación de la recuperación del IVA reducido".