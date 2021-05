Bulos que suplantan a medios de comunicación para intentar colártela

En los últimos días se han hecho virales dos supuestos titulares de los diarios As y El Períodico Mediterráneo, por llamar ancianos a personas de entre 40 y 59 años. Pero cuidado porque no eran titulares reales, sino que han hecho un montaje a partir de otros artículos publicados por estos medios. Además, esto no es la primera vez que ocurre, en Maldita.es ya os hemos alertado recientemente de otros montajes similares con artículos de otros medios de comunicación.

Os contamos en qué consisten estos montajes y cómo identificarlos:

No, 'El Periódico Mediterráneo' no ha publicado que las personas de entre 40 y 50 años que "recibirán la vacuna a partir del 17 de junio" son "ancianos"

Como decimos, la semana pasada comenzó a circular una captura de una supuesta noticia de El Periódico Mediterráneo titulada "Los ancianos de entre 40 y 50 años recibirán la vacuna a partir del 17 junio". Pero es un bulo: se trata de un montaje realizado a partir de otro artículo y El Periódico Mediterráneo ha negado haber publicado ese titular.

Desde Maldita.es hemos comprobado que no hay ningún contenido con ese titular publicado en la página de este medio, ni hay rastro de ninguna versión archivada. Además, tampoco aparece publicado en sus redes sociales.

Tal y como se puede comprobar en la propia captura, la palabra 'ancianos' tiene una fuente completamente distinta a la del resto del titular.

Después de que se viralizara la captura, El Periódico Mediterráneo ha negado a través de su página web haber publicado ese titular, el cual tachan de "burda manipulación" y "bulo". Además, señalan que el artículo real que se ha manipulado es uno titulado: "Los castellonenses de entre 40 y 50 años recibirán la vacuna a partir del 17 junio".

No, el diario 'AS' no ha publicado un titular en el que llama "ancianos" a las personas de entre 50 y 59 años

Pero este no ha sido el único artículo manipulado sobre este tema. También se ha hecho viral otro del diario deportivo AS con el titular: "Vacunación de los ancianos de 50 a 59 años: cuándo comienza en cada comunidad y cuál se va a poner". En este caso, tampoco hay constancia de que AS haya publicado un artículo con ese titular.

En la noticia que sí publicó el medio sobre la vacunación no llaman "ancianos" a las personas de entre 50 y 59 años y no hay versiones archivadas de este artículo que indiquen que se modificó el titular a posteriori. El bulo se comparte siempre con la misma fotografía y es un montaje. Además, AS ha asegurado en un comunicado que es una imagen manipulada y un bulo.

Si nos fijamos, la imagen que se comparte en redes sociales es siempre la misma. Es igual a la que nos habéis hecho llegar a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319). Se trata de una fotografía que se ha realizado a la pantalla de un ordenador desde un móvil Xiaomi Redmi Note 9, como indica la marca de agua.

Asimismo, hay pistas que nos indican que se trata de un montaje y que esta noticia no ha sido publicada por AS. Si comparamos la foto del bulo con la noticia real que publicó AS sobre la vacunación de las personas de entre 50 y 59 años, podemos comprobar que la tipografía del titular no es la misma. Tampoco aparece la firma de "As.com" en la foto del bulo, ni el icono de la newsletter de AS. Y las fotos que se utilizan para ilustrar la noticia son distintas:

El montaje del artículo de El País

Hace unas semanas también se viralizó una captura de un supuesto artículo de El País que circula titulado “Las cartas con balas dirigidas a Iglesias y Grande-Marlaska, fueron enviadas por el jefe de seguridad de Podemos”. Pero es un bulo que El País haya publicado un artículo con este titular. Se trata de un montaje en base a la noticia publicada por El País el 25 de abril titulada “Las cartas con balas dirigidas a Iglesias y Grande-Marlaska llegaron a su destino por el error de un vigilante de Correos”.

Por otro lado, no hay rastro en la web de El País de un artículo titulado de esa forma ni tampoco existe ninguna versión archivada. Además, siempre se mueve la misma captura y no circula ningún link. Desde El País, además, indican a Maldita.es que es falso que el diario haya publicado la captura que se mueve con ese titular. El autor de la noticia original, Óscar López Fonseca, también ha afirmado en Twitter que es una "manipulación".

A continuación podemos ver el artículo real a la izquierda, y el montaje a la derecha.

La Vanguardia también fue víctima de otro montaje

La Vanguardia también fue víctima de otro montaje Cedida

El pasado mes de febrero también se difundió una supuesta noticia de La Vanguardia. El contenido estaba encabezado por un titular con una supuesta declaración del rapero Pablo Hasél en la que afirmaba que “esto [los disturbios] no va a parar hasta que me dejen en libertad” y que “no se responsabiliza de que sus seguidores comiencen a matar a ciudadanos inocentes”. Es un bulo.

La captura, además, no coincidía con la tipografía utilizada por La Vanguardia en su edición digital y el propio medio afirmó en su perfil oficial de Twitter que es una captura "completamente falsa". Tampoco hay registro de que Pablo Hasél haya mencionado estas palabras pues desde que ingresó en la cárcel no ha realizado declaraciones públicas.

¿Cómo identificar un montaje de un artículo real?

Aunque no siempre es fácil identificar un montaje de un artículo real, sí podemos proporcionarte unos consejos para la próxima vez que recibas una de estas capturas:

-Busca si el artículo está publicado en la web del medio al que se atribuye. Siempre suele circular una misma captura en imagen, por lo que, al ser un montaje, no se encuentra publicado en la web del medio.

-Googlea alguna frase literal del cuerpo del artículo: por lo general, este tipo de montajes se hacen a través del título y subtítulo de una noticia o artículo ya publicados por un medio y suelen dejar el cuerpo sin modificar. Por lo tanto, si buscamos alguna frase de este en Google, podremos encontrar el artículo original.

-Fíjate si cambia la tipografía. Como hemos visto en ejemplos anteriores, al hacer el montaje se usa una tipografía diferente a la del medio que supuestamente ha publicado la noticia. Compara la captura que recibes con un artículo original del medio y observa si la tipografía utilizada es la misma.

-Y, ante la duda, no compartas. Puedes enviarnos el contenido a nuestro servicio de chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) para que lo verifiquemos.