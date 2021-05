El TSJ de Extremadura pide la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Cáceres y otro en Mérida

Estos dos nuevos órganos judiciales han sido solicitados al Ministerio de Justicia con "prioridad" no porque hayan aumentado los casos de forma considerable, sino porque ahora son los juzgados de instrucción los que asumen esta competencia y tienen que redoblar esfuerzos. Además, los nuevos juzgados contarían con personal especializado, con lo que también se reforzaría el servicio que se presta a las víctimas de violencia de género y se extendería esa atención al mundo rural.

Así lo ha señalado la presidente del TSJEx, María Félix Tena, en la presentación de la memoria judicial del Alto Tribunal extremeño, en la que se recoge también la necesidad de crear un nuevo Juzgado de lo Penal en Plasencia y otro de lo Mercantil en Cáceres de ámbito provincial. Cabe recordar que el próximo 1 de julio entrarán en funcionamiento dos nuevos juzgados: El nº 5 de lo social en Badajoz, y el de lo Mercantil en Mérida.

Tena ha hecho balance, junto al resto de la Sala de Gobierno, de la situación de la justicia en la región que también se vio afectada por la el confinamiento decretado por la pandemia con la suspensión de varios juicios no incluidos en los servicios esenciales. No obstante, la mayoría de ellos se celebró antes de finalizar el año 2020 y "no existe esa situación de atasco que en alguna ocasión se había puesto de manifiesto".

La pandemia ha potenciado también las actuaciones y juicios telemáticos, con la realización de un total de 3.246, un mecanismo que "ha venido para quedarse", ha dicho la presidenta, quien ha destacado que, a pesar de la especial situación el año pasado acabó con una situación "normalizada" y con un volumen de asuntos pendientes de resolver "similar a la del año anterior".

Durante 2020, entraron e los órganos judiciales extremeños un total de 95.591 asuntos. De esa cifra, han aumentado los asuntos de los juzgados de lo Social y han disminuido las causa penales debido también a la baja delincuencia provocada por el confinamiento y las restricciones de movilidad. También han descendido los asuntos resueltos por los tribunales un 14,2% con un total de 92.153, mientras que 50.700 asuntos que han quedado en trámite, lo que supone un incremento de solo el 2,9%.

"Gracias al esfuerzo de todas las personas que componen la Administración de Justicia se ha conseguido cerrar el año con un número de pendencia (asuntos pendientes) muy similar al de 2019, lo que nos permite reconocer el trabajo de jueces y magistrados, fiscales, letrados, forenses, funcionarios y demás personal judicial", ha resaltado la presidenta, que ha apostillado que sigue faltando personal para atender toda la demanda.

Aún así, ha incidido en que la situación actual de los juzgados extremeños es de normalidad y ha recordado que, a pesar de la suspensión de los plazos procesales durante un periodo de tiempo, la justicia fue un servicio esencial que siguió trabajando.

LOS JUZGADOS MÁS AFECTADOS, LOS DE LO SOCIAL DE BADAJOZ

No obstante, loa juzgados de lo Social de Badajoz son los que más han visto empeorada la situación por la pandemia. En estos juzgados ya venían asumiendo una carga de trabajo superior a la recomendada para esos órganos judiciales, que se incrementó en los últimos meses del año pasado, pero que se verá solventada tanto con el refuerzo de un juez de apoyo que ya tienen, como por la entrada en funcionamiento en julio del Juzgado de lo Social nº 5.

Dentro de la adaptación del modelo de trabajo a las necesidades y a la seguridad sanitarias, se potenció el teletrabajo y la posibilidad de realizar trámites procesales y juicios vía telemática, de manera que desde marzo de 2020 se celebraron en la región un total de 3.246 actuaciones por este sistema.

También se ha proporcionado un servicio de cita previa electrónica para los órganos judiciales y registros civiles, lo que conlleva un ahorro de tiempo, atención individualizada, información previa y prevención y seguridad ciudadana. Igualmente, se habilitaron dos teléfonos en el TSJEx y un correo electrónico para fomentar la atención telemática y evitar desplazamientos innecesarios a las sedes judiciales, con lo que se redujo el riesgo de contagios por coronavirus.

La Memoria del TSJEx recoge también la intensificación de las relaciones institucionales con otros organismos y la potenciación de la mediación familiar, civil y mercantil con la firma de sendos convenios en la provincia de Cáceres y Badajoz. También se ha seguido con el programa 'Educar en Justicia' que tuvo que interrumpir la asistencia de alumnos a los Palacios de Justicia y trabajar telemáticamente.