Ayuntamiento Murcia analiza medidas para solucionar altercados Zig-Zag y pide a la Comunidad ampliar horario de locales

Conocedor del malestar de los vecinos de esta zona, el concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, Enrique Lorca, que ha sido preguntado por esta cuestión en rueda de prensa, ha asegurado que el dispositivo policial no se ha modificado, sino que se "amplió".

Considera, por ello, que "no se puede poner en entredicho el buen hacer de la Policía Local, porque no hemos tocado ni un centímetro el dispositivo que el PP puso en marcha, sino que lo hemos reforzado pero nos hemos encontrado también con el hecho de que a medianoche cierran los locales y la gente puede estar en la calle porque no hay toque de queda". "A lo mejor tendrían que ver la posibilidad de ampliar el horario de los establecimientos desde el Gobierno regional", añade.

Lorca ha asegurado que cuando ocurrió el altercado este fin de semana había dos patrullas y cinco agentes y dos más que estaban por los parques aledaños del centro de ocio.

Este lunes se ha mantenido una reunión con el alcalde José Antonio Serrano y el comisario general de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, "para ver qué más podemos hacer, porque pese a la presencia policial tenemos que dar un paso más allá e intentar llevar a cabo y poner en marcha diferentes actuaciones".

Desde el Ayuntamiento estudian si se puede convocar la Junta Local de Seguridad o mantener una mesa técnica con Delegación de Gobierno, Policía Nacional y Policía Local.