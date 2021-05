Diego, de 'La isla de las tentaciones', habla de la relación de su ex Lola: "No la veo como estaba conmigo"

Parece que Lola, concursante de Supervivientes 2021, se está ganando el cariño del público. La participante de la La isla de las tentaciones se convertía en la primera expulsada de la isla, sin embargo, la concursante cambio de actitud al llegar al palacito, algo que está gustando a los seguidores del programa. Lola se está convirtiendo en la reina de Playa Destierro donde ha pasado una semana sola, otra junto a Antonio Canales y ahora con Palito Dominguín.

La concursante se dio a conocer en Mujeres y Hombres y Viceversa donde participó como pretendienta de Diego, con quien mantuvo una relación durante más de tres años. La pareja afrontó el reto de ponerse a prueba en La isla de las tentaciones y al final acabaron rompiendo su relación, después de que ambos fueran desleales con algunas de las tentaciones.

Al poco tiempo de salir del programa, Lola empezó una nueva relación con el futbolista Iván Rubio que se ha convertido en el defensor de su novia en plató. La pareja se ha mostrado muy enamorada, a pesar de llevar tan solo siete meses como novios, tanto que el joven viajó hace dos semanas hasta Honduras para poder darle una sorpresa a la concursante.

El programa de Ana Rosa ha querido preguntarle a Diego, ex de Lola, sobre la relación de la superviviente con su nueva pareja, para ello, Marta Riesco se ha acercado hasta su casa para entrevistarle. La reportera se ha citado con el extronista y ha podido conocer a Horus, la amada mascota de Lola y Diego del que ahora comparten la custodia. El joven ha explicado que el perro se ha criado con los dos cuando vivían juntos y que, por ello, mantiene una relación cordial con su ex pareja.

La nueva ilusión de Lola

Sobre el nuevo amor de su exnovia, Diego ha sido tajante y ha confesado que le parece que Lola se precipitó al empezar una nueva historia al poco tiempo de terminar una relación de más de tres años. La reportera le ha preguntado qué le parece que la concursante de SV esté tan enamorada y él ha respondido: "Llevan dos telediarios, me parece un poco precipitado. No la veo como por ejemplo como la veía conmigo, tan enamorada, quizá".

El extronista ha comentado, también, que a pesar de llevar poco tiempo separados ha superado la ruptura y que no sienta nada por su ex. Asimismo, Diego ha defendido a la concursante y ha explicado que ella no está actuando en la isla y que se está mostrando tal y como es. "Ella es así, es muy exagerada para todo. Ha habido alguna vez que cuando discutíamos que yo hasta me iba porque digo 'van a llamar a la policía los vecinos'", ha añadido Diego.

Horus recibe un regalo muy especial

Horus, mascota de Lola y Diego. MEDIASET

Al final de la entrevista, la reportera ha sacado unas galletas de regalo para Horus, el perro de Lola y Diego. Las galletas tenían impresas unas fotos de su dueña para que se acuerde de ella ahora que está a miles de kilómetros. La mascota ha recibido su premio con agrado y ha devorado el tentempié rápidamente. Diego también ha recibido un regalo por parte de El programa de Ana Rosa que le ha entregado una tarta con una placa de música con la nueva canción del joven.