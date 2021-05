Mazón, convençut que serà el candidat únic al PPCV i que el síndic es nomenarà "dins del termini i en la forma escaient"

Mazón, en declaracions en el parlament, ha posat l'accent que està "convençut" que podrà tancar una candidatura única amb l'altre candidat -l'alcalde d'Aiora, José Vicente Anaya- de cara al XV Congrés del PPCV del 3 de juliol.

També s'ha mostrat convençut que els 19 diputats nomenaran "com és precís i de llei" al seu nou portaveu. "No tinc motius per a dubtar-ho", ha recalcat dos setmanes després de la renúncia de Bonig, que va deixar la primera línia de la política al no comptar amb la confiança de 'Génova' encara que segueix com a presidenta autonòmica fins al conclave.

El candidat ha posat l'accent que ell no ha realitzat cap proposta i en què tindrà una "excel·lent coordinació" amb el grup 'popular' si es converteix en líder del PPCV. "Tot el meu respecte perquè prenen la decisió que prenguen estic segur que serà bona", ha asseverat.

Per contra, ha criticat que els de el Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) hagen exigit que es nomene ja, perquè creu que suposa entrar en la "vida" i l'organització interna d'un altre partit. "Jo no ho faré amb ells", ha garantit.

Ha confiat així en l'autonomia i la capacitat dels seus companys en la bancada 'popular', assegurant que la decisió de la "substitució definitiva" de Bonig es prendrà estant tots presents perquè és la manera més adequada.

"Les presses potser les tenen uns altres", ha insistit el president alacantí, per a rebutjar que els partits del govern valencià els vullguen "tutelar des de fora" perquè li pareix excessiu.