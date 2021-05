Negueruela defiende la labor en el Govern del director general vinculado al cártel empresarial sancionado por la CNMC

Así se ha expresado Negueruela al ser preguntado por este asunto durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Se trata de una resolución, publicada la semana pasada por Competencia, con la que sanciona al administrador solidario de Regio Plus y CPC, Jaume Garau -exjefe de campaña de MÉS-, a su socia Rocío Cortés y a la empresa Regio Plus por participar en un cártel de manipulación de contratos mediante la práctica conocida como 'ofertas de cobertura'.

La CNMC no sanciona a Félix Pablo Pindado y de hecho su nombre completo no aparece en el informe, pero sí referencias a su nombre de pila en correos electrónicos intervenidos de la empresa Regio Plus, en los que se constata la coordinación entre empresas para ganar contratos. Según informó el sábado 'Diario de Mallorca', Pindado compartió propiedad con Garau de esta empresa hasta 2015.

Negueruela ha destacado el hecho de que la propuesta de sanción "queda circunscrita" a "otros nombres" -los de Garau y Cortés- y que "tras un profundo estudio" Competencia no impone "ninguna sanción" al actual director general de Fondos Europeos. "Ahí queda para el Govern zanjada la cuestión", ha considerado el portavoz del Ejecutivo.