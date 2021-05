Sufrió quemaduras de niña y ahora es modelo y ayuda a personas con baja autoestima: "Me llamaban Frankenstein"

Cuando Svetlana era niña vivía junto a su familia en una casa que carecía de electricidad, por lo que utilizaban velas para poder ver. Con solo cuatro años, la joven quiso quemar algunos hilos sueltos de su vestido y, en el intento, la llama prendió toda la ropa, provocando un terrible accidente.

Svetlana, que ahora tiene 18 años, cuenta que pasó cuatro meses en coma. Los médicos barajaron la posibilidad de hacerle un trasplante de piel, pero su madre, que iba a ser la donante, era alcohólica, por lo que quedó descartado. Ante este nuevo revés, los sanitarios optaron por trasplantarle su propia piel. Consiguieron eliminar las quemaduras, pero no lograron recuperar su pecho.

Tras el accidente, la joven tuvo que volver a aprender a caminar y hablar. El accidente solo fue el comienzo de su triste infancia. Svetlana recibía palizas diarias por parte de su madre que, incluso, trató de asesinarla ahogándola. Tras varias denuncias, acudió a la policía con una cuchillada que le había hecho su madre y, finalmente, terminó en un orfanato.

Pese a lo que pueda parecer, la joven recuerda su estancia en el centro como una etapa menos dura en la que, al menos, "podía dormir en paz". "Nadie trataba de asfixiarme. Nadie rompía botellas", rememora. Sin embargo, los niños suelen ser muy crueles y el orfanato no era una excepción: "Los niños me acosaban por culpa de las quemaduras. Me llamaban 'la quemada' o 'Frankenstein'. Me daban empujones y me pegaban. Por eso no soportaba estar cerca de nadie".

Sin embargo, su infancia no supuso que Svetlana dejara de perseguir su sueño: ser modelo. "Me he dado cuenta de todo lo que disfruto haciéndolo. No soy una modelo de pasarela. Soy modelo fotográfica. Para mí, eso es suficiente. Me ayuda a combatir mis inseguridades. Me ha ayudado a aceptarme a mí misma".

Ahora, Svetlana quiere ayudar a otros jóvenes a superar sus problemas de autoestima: "Hay personas que necesitan mi ayuda. Ven que he podido recuperarme, superar el acoso de la sociedad y me piden consejo. A todas las chicas que sufren por su baja autoestima, les diría que necesitan cambiar algo en su vida. No puedes pasarte toda la vida odiándote a ti misma".