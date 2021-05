PSOE C-LM exige la dimisión de Núñez y su "séquito" si Cospedal es condenada por 'Kitchen': "Que no escurran el bulto"

Así ha reaccionado el dirigente socialista después de que este lunes El País haya publicado que el juez instructor de este caso, que investiga la presunta operación policial, ejecutada sin orden judicial, que espió a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas y le robó documentación incriminatoria del PP, citará en los próximas días como investigada a Cospedal, que era secretaria general a nivel nacional del partido cuando ocurrieron los hechos.

"El cerco que se le está poniendo a Cospedal y al PP de Castilla-La Mancha es cada vez mayor", ha advertido el senador del PSOE, quien ha resaltado que "el mismo Núñez que hoy preside el PP de Castilla-La Mancha estaba colaborando con Cospedal de manera directa cuando gobernaba la región".

Según ha avisado, "Cospedal no trabajó sola, Cospedal no quiso cerrar las urgencias sola, Cospedal no quiso arruinar a Castilla-La Mancha sola; había gente colaborando con ella y, entre ellos, estaba Paco Núñez". "Si Cospedal es condenada en este procedimiento judicial Paco Núñez y todo su séquito deberían de dimitir de manera directa".

"Que no escurran el bulto", ha pedido el senador socialista, porque "aquí hay una responsabilidad muy grande". "Se hizo mucho daño a Castilla-La Mancha y son responsables todos aquellos que estaban al lado de Cospedal trabajando con ella", ha insistido Rafael Esteban, quien se ha mostrado "alegre y contento" por la citación a Cospedal.