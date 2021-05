Raphael se pone tierno y declara su amor: "Sin mi mujer hubiera sido imposible"

El cantante Raphael lleva más de sesenta años de carrera, más de 50 discos y miles de conciertos por todo el mundo, en una carrera que pocas familias habrían podido seguir y soportar. Por eso el artista quiso en su visita a Viva la vida, de Telecinco, reconocer todo lo que su mujer, Natalia Figueroa, ha hecho por él.

"No todo lo que he vivido ha sido bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero de todo he aprendido", decía el cantante para hacer ver que en una carrera de éxito no todo es un camino de rosas. Eso sí, ha sabido corregir los errores: "Siempre que me equivoco intento arreglarlo lo más rápido que puedo", afirmó.

Pero como decimos, Raphael ha contado con la ayuda de su pareja en todo este tiempo. "Toda mi carrera sin mi mujer no habría sido posible, Natalia ha hecho posible lo imposible", reconocía el cantante.

Y es que Natalia Figueroa es "la mejor mujer que se puede tener y la mejor madre para mis hijos", dijo rotundo el cantante, que tenía tantos compromisos y viajes que acabó por llevar consigo a su familia. "Llegó un momento en el que incluso se vinieron conmigo de viaje, íbamos todos juntos", rememoraba.

Natalia Figueroa estuvo también con Raphael durante el confinamiento y los momentos más duros de la pandemia de coronavirus, aunque el artista encontró en qué ocupar el tiempo.

"Fue muy duro al principio porque mi mujer y yo no podíamos ver a nuestra familia pero luego me di cuenta de que tenía que hacer algo y grabé dos discos", hacía ver Raphael.