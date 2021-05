Vox instará en el pleno al gobierno de Asturias a reducir los impuestos y cargas fiscales

"El infierno fiscal en Asturias es insoportable", señala la diputada, que añade que "los socialistas plantean el mantenimiento del futuro económico de la región en clave de ayudas e impuestos".

"Si el escenario actual es ya inasumible para nuestros conciudadanos, la sola insinuación de incrementos o nuevas áreas sobre las que vayan a aplicarse gravámenes o tasas es insultante", explica la diputada. A su juicio, "cuando lo único que podría salvar a Asturias son políticas comprometidas de expansión económica que generasen riqueza y empleo, es justo lo que no se aprecia de ningún modo".

Ante este escenario, señala Álvarez Rouco, "la reclamación de Vox Asturias es lícita y la única que contempla políticas distintas a las fracasadas que durante décadas han venido marcando la actuación de los diferentes gobiernos socialistas asturianos".

Asimismo, la Proposición No de Ley (PNL) de Vox Asturias añade que el Gobierno socialista de Adrián Barbón se comprometa a no ejecutar la potestad que le otorgará el Gobierno de la nación, para cobrar un peaje a los asturianos, por circular por las vías de titularidad autonómica. "La aparición en un horizonte cercano de la tasa para circular por autovías y carreteras es una burla que no podemos consentir", concluye la diputada que defenderá la propuesta del Grupo Parlamentario el miércoles, 19 de mayo.