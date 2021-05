¿Son de origen psicológico? ¿Qué pronóstico tienen? Todo sobre los Trastornos del Movimiento Funcionales 

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en nuestro país entre un 0,2-2% de la población padece algún tipo de trastorno neurológico funcional. De hecho, alrededor del 10% de los trastornos de los casos de trastornos del movimiento corresponden a un trastorno del movimiento funcional. A pesar de ser bastante frecuentes, son todavía muy desconocidos y su manejo clínico es complicado, incluso por los profesionales. Por este motivo, la SEN acaba de publicar el “Manual de Recomendaciones para el Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos del Movimiento Funcionales”.

Para comprender mejor estos trastornos, respondemos algunas de las preguntas más frecuentes.

¿Qué es un trastorno de movimiento funcional?

Un trastorno neurológico funcional (TNF) es aquel trastorno neurológico del que no se encuentra una causa orgánica que explique los síntomas que padece el paciente, es decir, que cuando se le realizan las pruebas pertinentes no se encuentran alteraciones o enfermedades neurológicas conocidas que provoquen estos síntomas. Cuando este trastorno provoca problemas en el movimiento, como temblores, distonía (contracciones involuntarias), lentitud en el movimiento, etc., estaríamos hablando de trastornos de movimiento funcionales (TMF). El hecho de que las pruebas médicas sean normales, genera muchas dificultades para encontrar un diagnóstico, lo que genera a su vez una incertidumbre que provoca una angustia mayor en el paciente que empeora los síntomas físicos y psicológicos.

¿Qué trastornos o síntomas son los más frecuentes?

El paciente con TMF puede presentarse con cualquier trastorno del movimiento conocido o una combinación de varios de ellos. De hecho, el 74% de los pacientes presentan al menos dos síntomas de forma conjunta.

•El más común es el temblor, que afecta a más de la mitad de las personas con TMF. Suele afectar a las manos y los brazos (no a los dedos), y estar también presente en cabeza, tronco y piernas.

•Otro muy frecuente es la distonía, que son movimientos involuntarios o posturas anormales debido a contracciones musculares sostenidas o intermitentes. Dentro de las distonías funcionales encontramos la craneal (que se dan en la cara y pueden afectar a cara, ojos, mandíbula, lengua y paladar, y se pueden dividir en faciales u oculomotores); las fijas (son dolorosas y afectan a varios miembros) y las paroxísticas (combinación de movimientos anormales con posturas distónicas).

•Trastornos de marcha funcionales, es decir, que tienen dificultades a la hora de caminar, ya sea en cuanto a velocidad, cadencia, corea…. Son bastante frecuentes, pues aparecen en el más de 40% de las personas con TMF.

•Mioclonías. Sacudidas cortas (inferiores a 100 milisegundos) aleatorias e intermitentes que consisten en una contracción muscular breve y una vuelta a la posición original.

•Menos frecuente es el Parkinsonismo funcional, un TMF que comparte síntomas con el Parkinson, como temblor, alteración de la marcha o rigidez, pero que no padecen la enfermedad.

¿Qué los causa?

Puesto que no se deben a ninguna enfermedad neurológica conocida, no sé sabe qué causa estos TMF, pero sí qué los puede desencadenar, precipitar o qué factores pueden predisponer a padecerlos. Aunque depende de cada trastorno y, sobre todo, de cada paciente, sí se sabe que, en general, suelen producirse después de haber padecido eventos vitales estresantes, ataques de pánico, traumatismos, enfermedades infecciosas… o que hay determinados tipos de personalidad que son más propensos a padecerlos. Además, también es habitual que los TMF tengan asociado otro tipo de trastorno neurológico, pues entre un 10-15% de los pacientes tienen asociada alguna enfermedad neurológica.

¿A quiénes afectan?

Los trastornos de movimiento funcionales afectan más frecuentemente a adultos jóvenes, ancianos y niños a partir de los 10 años, pues menos del 13% los presentan antes de esa edad. A pesar de que son bastante desconocidos, tienen una alta prevalencia en las consultas de Neurología, pues hasta el 9% de las consultas a neurólogos han sido por este motivo, y en las consultas especializadas de Trastornos del Movimiento pueden suponer hasta el 20% de los casos evaluados. Además, los trastornos del movimiento funcionales se encuentran entre las causas más comunes de discapacidad neurológica; ya que además de un trastorno del movimiento, hasta un 76% de los pacientes presentan dolor en la zona afectada, un 50% de ellos con un dolor severo y extremo.

Si no hay ninguna enfermedad detrás, ¿significa que su causa es psicológica?

Aunque en un principio, al no encontrar una causa biológica adecuado y tener como desencadenantes en ocasiones episodios estresantes, se les calificó como trastorno de estrés o emocionales, lo cierto es que la visión actual de los TNF es más amplia que la puramente psicológica. Además, el hecho de que en la actualidad no se encuentre una causa biológica, no significa que no exista y no se encuentre dentro de unos años, pues hasta hace relativamente poco enfermedades como la epilepsia o la migraña eran calificadas como funcionales. Aun así, todavía existe la creencia de que los TNF no son “reales” o que los pacientes están simulando, lo que lleva a estos pacientes en ocasiones a vagar entre los servicios de Neurología y la Psiquiatría sin que ninguna les dé una solución.

En la actualidad, se sigue investigando y cada vez existen más estudios y publicaciones científicas sobre el origen de los TMF en las que participan conjuntamente profesionales de varias disciplinas, desde neurólogos, hasta psiquiatras, pasando por psicólogos o fisioterapeutas. Así, a día de hoy, se postula que existen tanto actores biológicos como psicológicos implicados en su desarrollo, lo que ha condicionado un cambio en el paradigma de manejo de estos trastornos.

¿Cómo se tratan y qué pronóstico tienen?

Todavía no existen protocolos oficiales para el tratamiento de los TMF, pero sí hay tratamientos combinados que están resultando efectivos, como la terapia psicológica, la rehabilitación física o la farmacoterapia (fundamentalmente antidepresivos), además de otras técnicas como la hipnosis. Por eso, cada vez está más claro que el abordaje debe ser multidisciplinar, es decir, que se trate desde distintos ámbitos, que cubran tanto los aspectos socio-psicológicos como aquellos derivados de la rehabilitación motora. El problema es que siguen siendo muy escasos los centros que los ofrecen a nivel mundial.

Mientras estos tratamientos se estandaricen y dado que en muchos casos el diagnóstico es complicado y se demora mucho tiempo, el pronóstico no suele ser favorable. Los problemas motores solo suelen resolverse en el 20% de los casos y en la mayoría las molestias continúan e incluso provocan altas tasas de discapacidad.