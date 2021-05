Núñez afirma no sentirse preocupado por que citen a Cospedal como investigada en el caso 'Kitchen'

Así se ha referido Núñez, a preguntas de los medios de comunicación, después de que este lunes El País haya publicado que el juez instructor de este caso, que investiga la presunta operación policial, ejecutada sin orden judicial, que espió a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas y le robó documentación incriminatoria del PP, citará en los próximas días como investigada a Cospedal, que era secretaria general a nivel nacional del partido cuando ocurrieron los hechos.

"En un día como hoy, en el que lo que está en juego son los puestos de trabajo de miles de autónomos, al presidente del PP lo que le preocupa es esa gente y a lo que dedico mi trabajo es a toda esa gente que necesita del apoyo del PP. Los temas que permanecen judicializados no me han preocupado en el pasado y tampoco me preocupan en el presente", ha afirmado.