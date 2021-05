El 'pack' de 110 pastillas de lavavajillas más deseado de Finish vuelve a estar rebajado: la unidad ahora por 0,15 euros

Los productos de limpieza del hogar son un básico del que no se puede prescindir. Si bien es cierto que cada vez son más los que apuestan por crear los suyos a partir de ingredientes naturales, no todos tenemos alma de químicos, por los que preferimos acudir al supermercado más cercano para conseguir aquellos sin los que no podemos vivir, como los multisuperficies, los del baño y, por supuesto, las pastillas que logran que nuestro lavavajillas nos libre de fregar. Claro que, la comodidad también con lleva un precio que, llegado el final del mes, no siempre acaba de convencernos. Pero, ¿y si aprovechamos las ofertas de Amazon para conseguirlas a mejor precio?

El gigante de las compras online, consciente del éxito que tienen las pastillas de lavavajillas entre sus usuarios, ha rebajado una vez más uno de los pack mejor valorados de su catálogo: las Powerball All in 1 Max de Finish. Con más de 15000 valoraciones, este formato que incluye 110 pastillas suele rondar los 22 euros, pero durante los próximos días (¡o hasta fin del stock!) puede ser tuyo por 16,45, lo que supone que la unidad te sale a solo 15 céntimos. ¿Vas a perder la oportunidad?

Finish Powerball All in 1 Max Amazon

Este pack incluye 110 pastillas de Finish Poweball All in 1 Max que son eficaces hasta con las manchas más difíciles incluso con las aguas más duras. Los restos de comida más incrustados tampoco son un inconveniente para ellas, puesto que su acción desengrasante los elimina de forma eficaz. A todo ello también contribuye su triple acción: por un lado, el power gel para los residuos más difíciles; por otro, la powerball, para eliminar hasta los restos de horno; y, por último, las microesferas limpiadoras que penetran y levantan los alimentos pegados. Asimismo, cuenta con acción a temperaturas bajas para que no tengas que derrochar energía.

Eso sí, para conseguir los mejores resultados necesitamos otros productos que cuiden nuestra vajilla y, también, el electrodoméstico. Por un lado, debemos incluir abrillantador en nuestra máquina para ofrecer el mejor brillo a cada pieza de menaje. Después, respecto al cuidado del lavavajillas, debemos incorporar sal que ayude a ablandar el agua que empleamos en cada ciclo y realizar un lavado habitual con limpiamáquinas que contribuya a eliminar los restos de suciedad y a evitar que las tuberías se colapsen.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.