Montero elogia a Yolanda Díaz por saber estar "en segundo plano cuando toca"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, elogió este lunes a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que dijo que entiende sus "responsabilidades en cada momento". "Cuando le toca le toca y cuando tiene que estar en segundo plano está", insistió.

En un tono similar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también dedicó buenas palabras a su compañera de gabinete, de la que dijo que tiene "mucha energía" y que es "muy trabajadora", al tiempo que celebró que dijera que lo importante era que el Gobierno trabajara y "menos Twitter".

"Me gustó que lo dijera. Somos servidores públicos y está muy bien que en nuestra vida privada pongamos tweets, pero tenemos que actuar con hechos, con acciones, y no con tweets y mucho menos si son para descalificar a los demás", insistió la ministra de Defensa, que subrayó que los ciudadanos pagan a los políticos "por trabajar" y no por "poner tweets".

Preguntada por Pablo Iglesias, Montero dijo -en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press- que le "gusta más sin coleta" y cree que "es bueno" que la formación morada "se esté permanentemente reinventando y aprovechando oportunidades". Además, agregó que le "gusta más el recorrido que ha planteado ahora el Gobierno tal y como está".

Finalmente, la también portavoz del Ejecutivo rechazó que la legislatura esté agotada, como sostiene Pablo Casado (PP). "No, ni lo siento ni lo percibo. Y no solamente no lo creo, sino que en este momento hay una agenda de reformas y recursos económicos para acometer inversiones", zanjó.