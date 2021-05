La Mutant es trasllada al barri més alternatiu de Berlín, amb els concerts de Berlín Series

Des de fa tres anys, la poeta i vocalista Lorena Izquierdo organitza 'Reflexionen', una sèrie de música experimental que té lloc tots els mesos en la sala Loophole, situada en l'emblemàtic barri berlinés de Kreuzberg, l'epicentre alternatiu i multicultural de la ciutat.

Durant les sessions, en la seua majoria basades en la improvisació lliure, els artistes uneixen sonoritats i textures, barregen instruments acústics i electroacústicos que no solen escoltar-se junts, la qual cosa dóna lloc a combinacions "insòlites" i obri espais als nous sons de l'escena underground de la capital alemanya.

La iniciativa segueix la línia investigadora desenvolupada per Izquierdo en els últims temps, en els quals ha col·laborat amb músics de diferents formacions i ha donat forma a peces en les quals explora diverses vies a través del cos, l'espai, el so, la poesia i els objectes quotidians.

Amb una trajectòria a cavall entre Berlín i València, és també la responsable al costat de Mario Montoya de la plataforma Diàleg Obert, concebuda com "un laboratori de creació i formació dins de les pràctiques experimentals".

En cadascuna de les sessions de la Mutant, hi haurà una introducció per part d'un curador, que descriurà les particularitats de la sèrie i la seua organització, ha detallat Izquierdo, que serà qui exercisca com a mestra de cerimònies en la primera cita del dia 23 (19 hores).

"Volem mostrar una visió panoràmica de les sèries de concerts de música experimental en diferents territoris, el seu dinamisme i estructura col·laborativa, reflectint l'heterogeneïtat de les pràctiques que conviuen en l'escena de la ciutat: el reduccionisme, el 'noise' i l''echtzeitmusik'", ha subratllat.

En la sèrie inicial que tindrà lloc diumenge que ve, els artistes convidats i les seues respectives combinacions instrumentals seran Marie Takahashi (viola) i Eric Bauer (electrònica), Sofia Salvo (saxo baríton) i Lorena Izquierdo (veu), i WJM & BUSATO amb Roberta WJM Andreucci (electrònica) i Marcello S. Busato (bateria).