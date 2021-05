Entrevista | Belén Esteban: "Me siento muy orgullosa de dar puestos de trabajo"

Si hay un personaje televisivo icónico en las últimas dos décadas, ese es Belén Esteban. Desde que saltara a la fama por su relación con el torero Jesulín de Ubrique, la de San Blas se ha convertido en una habitual de los programas del corazón de nuestro país. El último, Sálvame, donde la llamada ‘Princesa del pueblo’ ha hecho una carrera como colaboradora que dura ya más de diez años. Sin embargo, el éxito de hoy no le impide pensar en el mañana, en el que ha invertido para crear su propia marca de alimentación. Lejos de las cámaras, los focos y los gritos de los que acostumbra a rodearse por su trabajo, 20minutos charla en un tranquilo café de Madrid con esa Belén persona que ayuda a conocer mejor aún al personaje.

¿Se esperaba el éxito de Sabores de la Esteban? La verdad es que estamos muy contentos y muy felices. Nos esperábamos que fuera bien, pero es que está yendo muy bien. Estamos encantados, de verdad.

¿Cómo surge la idea? Me lo propusieron mi marido y un amigo, Rubén. Yo la tele no la voy a dejar, porque me encanta mi trabajo, pero hay que pensar en el futuro. Ojalá que Sálvame dure veinte años más, pero... Y nada, se nos ocurrió la idea porque yo soy muy cocinillas, sobre todo con el salmorejo y el gazpacho, que es lo que hemos sacado. No ha sido fácil, pero estamos muy contentos, sobre todo porque Sabores de la Esteban es una marca de España y hemos dado puestos de trabajo, de lo que me siento muy orgullosa.

Además, es una especie de homenaje a sus padres. Cuando haces algo así siempre los tienes muy presentes, porque es lo que he vivido desde pequeña.

¿Y qué le dice su madre de las recetas? Ella está muy contenta, como todas las madres. Pero vamos a hacer más cosas, ¿eh? Hemos venido para quedarnos.

"La clave de mi éxito fue que muchas mujeres se sintieron identificadas conmigo y, también, mi personalidad"

Dicen que ha pasado de ser la reina del mercadillo a princesa de la elegancia. ¿Siente que ha cambiado mucho en este tiempo? ¡Yo sigo yendo a mercadillos! Sí es verdad que vas cambiando y ahora tengo a mi amigo Manuel Zamorano, que me viste y estoy encantada, pero cualquier persona ha ido a un mercadillo alguna vez. Hay uno en Benidorm que es supergrande, y el de Majadahonda es estupendo.

¿Le da miedo perder el título de 'Princesa del pueblo'? ¿Sabes lo que pasa? Que eso me lo puso la gente, y yo estoy encantada. Me sienta mal cuando lo dicen con recochineo.

Ha dejado claro que no va a dejar la televisión, pero, ¿podría darse por inercia por la cantidad de tiempo que le quite ser empresaria? Con Sabores de la Esteban tenemos mucho trabajo, pero mi trabajo es mi trabajo y, por supuesto, Sálvame me tiene encantada. Aunque a veces me quiero ir, pataleo y me enfado. Pero soy una afortunada.

¿Le molesta que la llamen personaje? No, a mí no. Es la verdad, soy un personaje televisivo, pero ahora estoy haciendo otra faceta, como empresaria, y quiero que la gente pruebe y, si les gusta, que lo sigan comprando. Pero soy Belén, no soy un personaje ficticio. Yo no cambio porque esté en la televisión. Lo tengo muy claro.

"Es verdad que la fama te da muchas cosas, pero sí que echo de menos el anonimato"

¿Siente que ha roto clichés? A ver, en realidad yo soy quien soy, soy Belén Esteban, la persona, no la televisiva. Aunque es cierto que me ha dado mucho la televisión, no puedo ser injusta.

¿No olvidar sus orígenes le ha servido para mantener los pies en el suelo? A mí, sí, no sé si a otras personas les pasará lo mismo. Yo sé de dónde vengo, dónde he estado y cuáles son mis amistades de siempre.

Echando la vista atrás, ¿cuál cree que fue la clave de su éxito? Que muchas mujeres se sintieron identificadas conmigo y, también, mi personalidad. Aunque a veces me paso, soy consciente de que pierdo los papeles. En Sálvame se ve cómo eres realmente, es muy difícil ser algo que no eres.

"Me he equivocado bastantes veces, pero lo bueno es que he sabido rectificar"

¿Recuerda su vida de cuando era anónima? Es verdad que la fama te da muchas cosas, y estoy agradecida a toda esa gente que me ha apoyado y por la que tengo éxito, pero sí que la echo de menos. Lo paso mal cuando estoy con mi familia, pero también entiendo a la gente.

Belén Esteban, en la Gran Vía madrileña. JORGE PARÍS

¿Qué tiene de bueno y de malo la fama? Malo, que no eres anónima. Y bueno, pues que te da muchas alegrías. Es como una balanza. Yo tengo que estar muy agradecida, sería muy egoísta si dijera lo contrario.

¿Se arrepiente de algo? De muchas cosas. Cambiaría muchas cosas, todo el mundo sabe a lo que me refiero. Todo el mundo nos equivocamos en la vida, y yo lo he hecho bastantes veces, pero lo bueno es que he sabido rectificar.

"Toda la gente que me criticó en su día diciendo que iba a llevar de mi hija de la manita (a los platós) se ha callado la boca"

¿Agradece que su hija, Andrea, no quiera entrar en el mundo del corazón? Yo respeto todo lo que diga ella y me alegro de que no haya entrado, no por nada malo, sino porque lo tiene todo muy claro. Pero toda la gente que me criticó en su día diciendo que iba a llevar de mi hija de la manita (a los platós de televisión) se ha callado la boca. Ahora, cuando veo a las hijas de, pues me quedo un poco alucinada, porque de esas nunca han hablado. A lo mejor el día de mañana mi hija me sorprende, pero a mí no me gustaría. Yo prefiero que tenga sus estudios, que se prepare en la vida y que no se dedique a esto, que tampoco es fácil.

¿Sálvame es la 'Biblia' del corazón? Nosotros llevamos muchos años en antena y solo nos han dado un premio. ¡Uno! Pero creo que el mayor premio que podemos tener es que la gente nos vea, y eso pasa. Me hace mucha gracia, porque hay mucha gente que dice que no ve Sálvame, pero luego se sabe hasta el nombre de los directores.

"Mucha gente que dice que no ve ‘Sálvame’, pero se sabe hasta el nombre de los directores"

¿Cuál es el éxito de Sálvame? Que le sirve a la gente para evadirse de sus problemas. Eso es el mayor agradecimiento que podemos tener.

Allí saca su faceta más reivindicativa. ¿Le ha traído algún problema? Alguno, pero sigo pensando lo mismo. Yo respeto lo que diga la gente, así que creo que ellos tienen que respetar lo que yo diga, guste o no guste.

¿Es fácil tener amigos en la tele? Sí, yo los tengo. Muchos, además.

¿Participaría en otro 'reality'? No, con Gran Hermano ya di todo lo que tenía (ríe).

BELÉN ESTEBAN ‘La Esteban’, como la llaman en televisión, donde colabora en varios programas, es uno de los personajes mediáticos más conocidos en la España del siglo XXI tras mantener una relación sentimental, y una hija en común, con Jesús Janeiro. Ganó '¡Más que baile!' y 'GH VIP' y ahora, con 47 años, ha creado Sabores de la Esteban.

Donó los premios de ¡Más que baile! y GH VIP a causas benéficas. Sí. Tampoco quiero que la gente piense 'mira esta lo que dice', pero sí que es verdad que ha sido muy gratificante para mí ayudar a los que lo necesitan, y siempre lo he hecho.

Precisamente destacan de usted su generosidad. Sí. Yo creo que soy generosa, y más cuando hablamos de estas cosas. Me implico mucho, la verdad.

¿Es muy de redes sociales? Sí. ¡Antes me las llevaban, pero ahora me las llevo yo misma!

¿Y qué opina de los memes que hay sobre usted? Me dan igual, algunos me hacen gracia. Lo que no me gusta son esos portales digitales que inventan cosas. Y no es que esté pendiente, es que me saltan. Yo antes bloqueaba a la gente, ahora ya paso, que hagan o digan lo que quieran.

¿Dónde se ve dentro de otros veinte años? Me veo viviendo en un sitio pequeñito que tenga playa, con una casita, y siendo feliz.