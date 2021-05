Nick Jonas, hospitalizado tras sufrir un accidente mientras trabajaba en un proyecto del que no se conocen detalles

Ni siquiera se sabe en qué estaba trabajando. Todas las fuentes guardan silencio con respecto a ese tema en particular. Pero algo que no podían negar a la prensa era que Nick Jonas no solo había sufrido un accidente sino que este había obligado al equipo a trasladarlo al hospital más cercano.

Cuenta el portal norteamericano TMZ que ninguna de sus fuentes ha querido descubrirles cuál es el proyecto para el que estaba grabando el miembro de los Jonas Brothers y solo se han decantado por dar a conocer algunos detalles, sobre todo para tranquilizar a los millones de fans del cantante de 28 años en todo el mundo.

Por lo que se sabe, el accidente en cuestión ocurrió en el set de rodaje, si bien los informantes no revelaron la naturaleza del mismo, por lo que es complicado saber cuál es el alcance real. Eso sí, explican que entrañaba suficiente gravedad para que tuviera que ser una ambulancia quien trasladara al esposo de Priyanka Chopra a un centro hospitalario.

El suceso se produjo de noche, en las últimas horas del sábado, y que en la madrugada del domingo ha recibido el alta médica y ya se ha trasladado a su casa, por lo que tiene tiempo de descansar antes de aparecer, tal y como estaba programado, este lunes en el talent musical The Voice, donde actúa como coach (aunque la temporada que viene será sustituido por Ariana Grande).

Será entonces cuando, sobre todo los expectantes followers del artista, sepan del verdadero alcance de su lesión y, quizá, incluso cuál era ese proyecto ultrasecreto en el que está trabajando y del que no pueden decir, parece ser, ni una palabra.

Además, hay que tener en cuenta que no es el primer accidente de alcance considerable que sufre Nick Jonas, ya que allá por 2018, se lesionó la mano durante uno de sus entrenamientos para un espectáculo que tenía que dar en México.