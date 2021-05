Qué países participan directamente en la final de Eurovisión 2021 sin pasar por las semifinales

El evento musical más esperado del año se aproxima. El próximo sábado 22 de mayo a partir de las 21.00 horas arranca la gran gala final de Eurovisión 2021 con los países elegidos en las dos semifinales previas y los cinco países que pasan directamente a la final al formar parte del grupo denominado como Big five.

Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido, junto con Países Bajos al ser el país anfitrión, pasarán directamente a la final sin necesidad de ser preseleccionados en las semifinales, que se celebrarán el martes 18 de mayo y el jueves 20 de mayo.

¿Por qué pasan directamente a la final?

Big five es el nombre por el que se conoce a este grupo de cinco países que más aportan a nivel económico a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, y que tienen asegurado su puesto en la gran final. Una idea que surgió en 1996 cuando Alemania no consiguió participar tras no clasificarse en la semifinal, lo que generó un problema económico para los organizadores del festival.

Un hecho que ha provocado a lo largo de estos años las quejas de otros países que no logran clasificarse en las semifinales y que ha abierto la posibilidad de que la UER amplíe esta lista a más países.

Alemania - Jendrik

España - Blas Cantó

Italia - Måneskin

Francia - Barbara Pravi

Reino Unido - James Newman

Países Bajos - Jeangu Macrooy