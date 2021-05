¿Cómo se financiará la semana laboral de cuatro días? Errejón se enfrenta a las dudas de los expertos: "Nada es gratis"

El portavoz parlamentario y líder de Más País, Íñigo Errejón, ha respondido a las dudas sobre cómo se financiaría el proyecto de la semana laboral de cuatro días que su partido ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez en un programa piloto de 50 millones de euros.

En un panel de expertos en el programa de La Sexta El Objetivo, el profesor de Economía de IESE, Javier Díaz-Giménez, le ha cuestionado al líder político si lo van a pagar los trabajadores, vía sueldo menores; las empresas, con más impuestos o si va a ser "un aumento mágico": "Nada es gratis y alguien va a acabar pagándolo".

Errejón ha comenzado recordando que actualmente en España se trabajan "40 horas semanales, cuando se cumple la ley, porque muchas veces no se cumple", y que esa semana se debe a las conquistas de los movimientos sindicales a principios del siglo XX.

"Cuando se pasó de trabajar 10 o 12 horas a 8, buena parte de los expertos decía que era insostenible"

"Cuando te vas a la prensa de la época, cuando se pasó de trabajar 10 o 12 horas a 8, una buena parte de los expertos decía que eso era insostenible, que no se podía, y hoy a todos nos parece normal", argumentó.

El programa cuya andadura se ha pactado con el Gobierno a principios de enero pasado pretende destinar 50 millones de las ayudas a la innovación a las empresas que quieran pasar a ese modelo de cuatro días de forma voluntaria, reduciendo las horas de trabajo pero manteniendo el mismo sueldo.

Dice que se ha reunido con empresas que a día de hoy ya están desarrollado este esquema sin ayudas públicas, en sectores como el software, las energías renovables o las agencias de viajes.

"Cuando he hablado con esos empresarios, no me han hablado de reducir la huella ecológica, ni de más tiempo libre para los trabajadores", ha dicho Errejón. "Me han hablado básicamente de más facturación, de reducir el absentismo laboral, de retener más talento y de mejores resultados económicos".

El profesor del IESE ha señalado que los planes de Más País al final señalan que serán los contribuyentes los que acabarán pagando el programa. Ha criticado que un presupuesto de 50 millones es muy pequeño y se va a gastar en solo cuatro empresas, y ha defendido que hay otras opciones, como flexibilizar la jornada o reducir los costes fijos.

Errejón ha insistido en que se trata solo de un proyecto piloto, tras el cual se evaluarán los resultados y se sopesará cómo extender su aplicación. "Lo que nos dicen los empresarios que ya lo aplican es que trabajadores más sanos, más contentos y más motivados son trabajadores más productivos".

"Hay que abandonar una cultura laboral muy del siglo XX, del presentismo, que cree que el mejor trabajador es el que está más horas atornillado en el puesto de trabajo", ha señalado.

Salud mental

En su intervención en El Objetivo, Errejón también se ha referido a la petición que en el Congreso dirigió al Gobierno para dotar de más presupuesto a los programas de salud mental y hacer frente a esta problemática, que ha aumentando con la pandemia. La petición se hizo con polémica, por las burlas que hizo un diputado del PP, diciéndole desde su escaño "Vete al médico".

El líder de Más País ha relatado que, aunque el presidente Sánchez se mostró de acuerdo con esa necesidad, desde entonces no ha habido avances. "Ha habido una cosa propia de este Gobierno que es que nos dijo buenas palabras, pero desde entonces no se ha producido nada más".

Errejón ha defendido la necesidad de dotar a la sanidad pública con más recursos para tratar estos problemas. "Que puedas salir adelante no puede depender de tener 80 euros en el bolsillo para ir por la privada".

"Igual que cuando te rompes una pierna, cuando se te rompe el alma es necesario que haya plazas en la sanidad pública"

"Hay gente que no puede más, que se le come la ansiedad y que necesitaría poder acudir a su ambulatorio", ha señalado. "Y que hubiera, igual que cuando te rompes una pierna, cuando un día se te rompe el alma, es necesario que haya plazas en la sanidad pública que lo cubran".