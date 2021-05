Desescalada, menores tutelados, pensiones y ocupación pública, a debate el próximo martes en el Parlament

Según el orden del día acordado en Junta de Portavoces, la sesión plenaria del próximo martes comenzará con las preguntas de control al Govern.

Está previsto que la sesión de control al Govern de la próxima semana incluya hasta 26 preguntas, debido a que se formularán las dirigidas a la presidenta Armengol, y al conseller Negueruela, que se aplazaron del último pleno por el viaje a Berlín de ambos miembros del Consell de Govern.

Precisamente, el viaje a la capital de Alemania y las gestiones alrededor de la próxima temporada turística centrarán varias de las preguntas a las que tendrá que responder el Govern.

Sobre el viaje a Berlín y la gestión de la próxima temporada, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Pilar Costa, ha asegurado que "la visita a Berlín ha confirmado que Baleares es un destino seguro y preparado para recibir visitantes".

La reactivación del turismo, ha añadido la portavoz socialista, será "la recompensa" al esfuerzo realizado por los ciudadanos en los últimos meses.

Otras preguntas tratarán los abusos a menores tutelados, el factor de insularidad en los Presupuestos Generales del Estado o el plan de desescalada para algunos sectores económicos.

Respecto a la desescalada, el presidente del PP balear, Gabriel Company, ha criticado que aunque ha caducado el estado de alarma, la presidenta del Govern, Francina Armengol, "sigue restringiendo las libertades de los ciudadanos".

Ante las declaraciones del 'popular', Costa, ha pedido al PP que "aclare" qué modelo de gestión de la pandemia prefiere, el de Madrid o el de Baleares, que consiste en priorizar el cuidado y la salud de las personas.

En el próximo pleno se debatirá, además, una interpelación del Grupo Parlamentario Popular relativa a la política general en materia tributaria. Y, una moción Grupo Mixto, relativa a producto autóctono de Baleares.

La moción se debatirá en el Parlament balear, a propuesta de MÉS per Menorca, tras haber considerado su portavoz, Josep Castells, que la política del Govern balear en esta materia no ha dado "los frutos deseados". El diputado ha defendido esta propuesta porque el voto de confianza dado en su momento a diversas iniciativas "no ha recibido la respuesta esperada".

También, se votarán dos proposiciones no de ley que acabaron en empate en comisión, una de ellas de MÉS y Unidas Podemos relativa a las pensiones y otra del PP sobre la calidad de la ocupación pública.

Finalmente, a propuesta del Grupo Vox-Actúa Baleares, se votará la creación de una comisión no permanente de investigación sobre la discriminación de las personas mayores a lo largo de la pandemia.