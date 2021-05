Paz Vega defiende a 'MasterChef' tras las críticas: "No hay nada pactado, yo llegaba a casa llorando"

La actriz Paz Vega ha salido en defensa del programa MasterChef tras las últimas críticas recibidas hacia este talent culinario que se emite en TVE. Una de esos ataques llegó de la mano del presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez, que aseguró que algunos exconcursantes le contaron que "desde el principio se sabe quién gana, cuántas semanas va a estar cada uno y a quién ayudan con los platos". También el actor Jesús Castro, exconcursante de la edición Celebrity, reconocía que su experiencia en el programa había sido "nula".

En este sentido, Paz Vega ha contado cómo fue su experiencia, que no coincide con las acusaciones vertidas recientemente. "Yo entré sin expectativas. Ahí no te hacen un contrato diciéndote los capítulos en los que vas a estar. Tú vas y si la cagas, te echan. Si eres incapaz de hacer un huevo frito, te echan y se ha visto", ha defendido en una entrevista en Ecoteuve.

"Por eso el nivel de intensidad es tan fuerte, porque no quieres hacerlo mal y quedar mal. Quieres llegar a algo y te lo tomas en serio", ha añadido la actriz, que ha fichado como nueva investigadora en el programa Mask Singer tras ganar la primera edición del concurso.

En su opinión, "si eso estuviera pactado, ni yo me hubiese llevado los berrinches que me he llevado y los ataques de ansiedad que he tenido. Para nada", ha asegurado.

La actriz ha hablado de su experiencia, que ha calificado de "intensa", pero también "muy divertida", ya que coincidió con algunos amigos en el programa.

"Fue durísimo. Yo llegaba a casa llorando. Si eso está pactado, que venga Dios y lo vea... Yo estudiaba, cocinaba como una burra y le daba a mi familia todas las porquerías que experimentaba", ha zanjado.