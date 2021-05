Personas con discapacidad piden que los prospectos de fármacos sean de fácil lectura

Miguel Iglesias, miembro de equipo de Líderes con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y del grupo de representantes de Plena inclusión Madrid, pidió que los prospectos de los medicamentos sean de fácil lectura para su mejor entendimiento.

Así lo afirmó en el segundo programa #VacúnaTE organizado por la agencia de noticias Servimedia y Maldita.es contra la desinformación sobre las vacunas de la Covid-19 con el apoyo de Google Digital News Initiative.

Ante la estrategia de vacunación frente a la Covid-19 y la aparición de posibles efectos adversos tras la administración de las vacunas, Miguel Iglesias pidió que los prospectos de información de los medicamentos "sean de lectura fácil".

Una petición "no solo para personas con discapacidad sino también para los mayores y las personas que se encuentran en España y no hablan español". De hecho, añadió que estos prospectos "deberían ser de lectura fácil no sólo en las vacunas frente a la Covid-19 sino en todos los medicamentos".

En cuanto a la campaña de vacunación, Iglesias aseguró que aún no le habían avisado para ser vacunado. "Las personas con discapacidad que están en la misma situación que yo estamos esperando a recibir la llamada para ponernos una primera dosis y tengo muchas ganas de que me vacunen".

Por el contrario, Carmen Jiménez, primera técnica de farmacia y primera Erasmus con Down, confirmó en el programa #VacúnaTE que a finales de enero "me llamaron para ponerme la vacuna y tuve pocos efectos secundarios, como dolor muscular y un poco de fiebre, pero no fueron graves". De hecho, añadió que "cualquier persona puede tener algún efecto tal y como aparecen en los prospectos, y da igual que sea una vacuna o un medicamento".