Rocío Carrasco: "Antonio David puede acabar en la cárcel, se hará justicia"

Rocío Carrasco continúa narrando en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva su testimonio sobre lo vivido en estos últimos 20 años. En el episodio 11 de la serie, Carrasco aborda la batalla legal que mantiene con Antonio David Flores, tal y como ha mostrado el avance emitido en Sábado Deluxe.

En este episodio, Carrasco se mantiene firme al asegurar que sigue creyendo en la justicia y que el caso aún no se ha cerrado.

"Muchos juristas de este país me habían dicho: 'Rocío, tienes toda la razón, pero nunca antes ha sucedido. No existe un precedente", ha señalado la hija de Rocío Jurado sobre su contienda legal con el padre de sus hijos.

En este sentido, Rocío Carrasco ha negado las afirmaciones que Antonio David ha hecho en el pasado en las que aseguraba que había sido absuelto. "Para que uno sea absuelto tiene que haber sido juzgado, y a este señor no se le ha juzgado", ha asegurado.

Carrasco ha sido contundente al afirmar que sigue confiando en la justicia: "Todavía no es un caso cerrado, y estoy convencida de que se hará justicia".

Carrasco también se ha remontado en este episodio al año 2016, cuando Antonio David se declaró insolvente al asegurar que estuvo dos años y medio sin trabajar y que no podía hacer frente a las deudas con su exmujer. En el avance del documental, la hija de Rocío Jurado desmonta esta versión. "Todavía no he encontrado los dos años y medio", ha indicado al enumerar las cantidades que el excolaborador de Mediaset ganó durante su paso por los platós de televisión.

"La mayoría de las cantidades no las cobraba él, las cobraban sociedades de las que él ni pertenecía. Entonces decidimos ponerle esa querella", ha explicado.

Por último, ante la pregunta de si cree que Antonio David podría acabar en la cárcel, Carrasco responde con un "sí" rotundo.