Una nueva entrega de La Sexta noche vio la luz este sábado. Al programa presentado por el periodista Iñaki López acudió como invitada Ada Colau, quien repasó cuestiones como el convulso panorama político actual o la gestión de la COVID-19.

De manera inevitable, la alcaldesa tuvo que hablar de Pablo Iglesias, el hasta hace poco secretario general de Podemos. Colau distinguió entre valoración política y personal, pero dejó claro que comprendía los motivos que le habían llevado a abandonar la política.

"Permitió abrir muchos caminos que nos decían que eran imposibles"

"Comparto sus argumentos, sobre todo en la parte personal. Políticamente, todos reconocemos que Pablo Iglesias ha tenido un papel determinante para acabar con el bipartidismo y para que haya un gobierno de coalición progresista... él ha sido una figura brillante que ha permitido abrir muchos caminos que nos decían que eran imposibles", después, introdujo un matiz:

"Pero, evidentemente, no lo ha hecho solo. El partido tiene muchos liderazgos y ahora enfrentamos una nueva etapa". Sin embargo, a nivel personal, la política comentó que celebraba la decisión del que fuera segundo vicepresidente del Gobierno central.

"Me alegro de que mi amigo pueda descansar. Nos hemos escrito y sé que está bien y que necesita dedicarse a su vida personal y familiar y, por lo tanto, me alegro por él y por su familia. Por otro lado, pediría que los que nos quedamos haciendo política u opinión en los medios de comunicación no olvidemos ni normalicemos lo que se ha hecho con Pablo porque se haya ido", pidió la catalana en alusión a las campañas de desprestigio que se llevaron a cabo en algunos medios.

"El acoso, el insulto, la mentira continua y la violencia tanto contra su familia como contra él no son normales en democracia. Por el bien de todos y ahora que salimos de una crisis durísima, necesitamos diálogo y empatía". Tras esto, Iñaki López quiso saber la valoración de Colau de que Pablo Iglesias se cortara la coleta hace unos días, protagonizando un sinfín de titulares.

"Como mujer, no voy a hacer ningún comentario ni sobre el vestuario ni sobre el peinado de pablo Iglesias. Las mujeres estamos hasta las narices de que todo el mundo se sienta con la libertad de opinar, cosa que no le pasó a ninguno de mis predecesores en la alcaldía, al igual que no se cuestionaba cómo gestionaban la paternidad. Como mujer feminista, Pablo puede peinarse como le dé la gana y no tenemos que hacer ningún comentario sobre ello", concluyó con seguridad.