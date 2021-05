Este sábado, Antonio Canales se pasó por el Deluxe. Aunque la entrevista que ofreció estuvo vertebrada por su reciente paso por Supervivientes, reality del que fue el primer expulsado definitivo y por su relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac; el bailaor también tuvo la oportunidad de hacer un ejercicio de retrospectiva y repasar, junto a los colaboradores, otros episodios de su vida.

Entre ellos, algunos muy oscuros. Y es que, según recordó, durante una época tuvo un grave problema tanto con las drogas como con el juego, dos adicciones que le hicieron perder gran parte del dinero que atesoraba por aquel entonces. También habló Canales de su divorcio de la que fuera su esposa, Mamen.

Explicó que la también madre de sus tres hijos se separó de él por varios motivos, como que le fue infiel con un hombre. "Había una tercera persona, no lo voy a sacar, aunque lo sabe toda la gente. Decidí irme con mi madre porque yo estaba enamorado de él. Este desapareció y al poco tiempo me enteré de que estaba casado con una mujer", narró.

Muy apenado, el artista añadió otros factores que agravaron su situación: "Además, había muerto mi hermana, mi hermano, mi padre... con la separación lo superé todo, pero con esto que me pasó no pude remontar". Es por eso que le costó aún más superar sus adicciones y seguir adelante.

"Llevaba una vida terrible entre drogas, no quería bailar, empecé a ir a los casinos donde me tuve que denunciar para que no me dejaran pasar... y aún así derroché una fortuna, tenía a tres gestorías llevándome los asuntos. No lo perdí todo porque mi mujer y mi padre me fueron quitando cosas para luego poder recuperarlo", contó.

Pero, finalmente, decidió pedir ayuda y se internó en un centro específico: "No llegó al mes, porque el doctor me aconsejó que podía estar en cualquier lugar mientras tuviéramos una sesión por semana". Además, explicó el momento exacto en el que decidió dar un paso adelante para curarse. "Estando en un balcón, pasó la virgen. De repente, fue tal lo que me entró en el cuerpo, que le dije a mi madre que me ayudara”, recordó.