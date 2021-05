Samira Jalil contraataca a Ágatha Ruiz de la Prada en 'Sábado Deluxe': "Nadie compra su ropa, es una horterada"

Samira Jalil acudió a Sábado Deluxe para ofrecer una entrevista a colación de las imágenes en las que aparecía junto al Chatarrero (Luis Miguel Rodríguez), expareja de Ágatha Ruiz de la Prada, en Ventas. Además, respondió a las palabras de la diseñadora ofrecidas en ese mismo plató una semana antes.

Y es que, la artista opinó que Jalil era profundamente ordinaria, y vaticinó que si Luismi se había dejado ver junto a ella era precisamente para generarle celos a la diseñadora. Jalil habló en dos ocasiones: en una larga e intensa previa y en su entrevista, que llegó con la salida de Antonio Canales del plató.

"Luismi está acostumbrado a estar con chicas de mi edad, no con una Ágatha. A mí me conoce desde hace 20 años, desde que soy una niña y no tenía ni tetas. Le conocí cuando él estaba con Carmen Martínez Bordiú en un cumpleaños, en un mismo grupo. y desde ahí nos hemos visto cinco veces en mi vida, me ha caído una muy grande", recordó la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Pero la joven también tuvo palabras negativas para Luismi, y aseguró que se arrepentía mucho de haber ido a los toros con él. Además, cuando intentó comunicarse con él para contarle lo mal que estaba llevando la polémica generada, obtuvo mensajes muy banales y vagos de él, según explicó.

“Nunca hubo nada… Lo veo como si fuese mi padre”, reiteró. Además, se vino abajo ante los rumores que apuntan a que ha ejercido la prostitución, algo que ya se habló en su anterior polígrafo y en La casa Fuerte, después de que Cristini Couto lo contara. “Llevo desde que tengo 20 años con ese estigma… me canso, soy humana. Me merezco el beneficio de la duda. No lo hice por interés”, sin embargo, el polígrafo dijo exactamente lo contrario una vez más, aunque se mostró tranquila.

Ya en la entrevista, Jalil habló más de Ágatha Ruiz de la Prada, aseverando que le tiene envidia por su juventud, que nadie compra su ropa por lo hortera que es o que Luismi le había dicho que nunca había estado enamorado de ella y que esta le escribía continuamente, algo en lo que el polígrafo esta vez sí le dio la razón.